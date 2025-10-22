България

Министър Георгиев: Защитата на свидетелите по делата срещу тежката организирана престъпност е ключово за ефективното ѝ противодействие

Правосъдният министър откри 24-ата Конференция на мрежата на Европол по защита на свидетелите

22 октомври 2025, 14:22
Министър Георгиев: Защитата на свидетелите по делата срещу тежката организирана престъпност е ключово за ефективното ѝ противодействие
Източник: Министерство на правосъдието

З ащитата на свидетелите по делата срещу тежката организирана престъпност е ключово за ефективното й противодействие и постигане на осъдителни присъди. Това заяви министърът на правосъдието Георги Георгиев при откриването на 24-та Конференция на мрежата на Европол по защита на свидетелите в София.

Митов: 30% ръст на иззетите фалшифицирани стоки в ЕС през 2024 г. спрямо 2022 г.

Във форума, чийто домакин тази година е България, участваха представители на над 50 държави и международни организации, сред които ООН, Международен наказателен съд, Международен институт за правосъдие и върховенство на закона ЕС, Консултативна мисия на Европейския съюз в Украйна и др.

Министър Георгиев благодари за дългогодишното партньорство, което е от изключително значение за България и е допринесло и за присъединяването на България към Шенгенското пространство. Той подчерта ролята на Европол, като партньор на българското Бюро по защита на застрашени лица. Допълни още, че в момента в Народното събрание се разглежда промяна в Закона за защита на лица, застрашени във връзка с наказателно производство за оптимизиране на изпълнение на мерките по защита на свидетелите с по-ефективен контрол от страна на Бюрото по защита върху задълженията на застрашеното лице. С промените се въвеждат и ясни срокове по НПК и специалния закон, с цел запазването на живота и здравето на свидетелите.

Източник: Министерство на правосъдието

Преди конференцията той проведе среща с ръководителя на Оперативния център в Eвропол Ласло Тар и координатора на Мрежата за защита на свидетелите на Eвропол – Даниел Янсен. На нея, съвместно с ръководителя на Бюрото по защита на застрашени лица - главен комисар Росен Тодоров и заместник-министъра на правосъдието Стоян Лазаров, бяха обсъдени предстоящи съвместни инициативи. 

В рамките на форума участниците обсъдиха и потвърдиха важността на продължаване на укрепването на международното сътрудничество в сферата на защитата на свидетелите, като ключов елемент в противодействието на организираната престъпност - национална и трансгранична, военни престъпления и такива срещу човечеството, както и подпомагане на съдебните системи.

Беше подчертано, че надеждните механизми за защита на свидетелите са от решаващо значение за ефективното разследване и справедливо правораздаване. Защитата на свидетелите не само подпомага приключването на конкретни дела, но и укрепва доверието в цялата правосъдна система.

Участниците в срещата изразиха обща позиция относно необходимостта от продължаване на международното сътрудничество в сферата, което от своя страна изисква активен международен обмен на добри практики между държавите и организациите. Това ще допринесе за изграждането на устойчиви и ефективни механизми за противодействие на организираната престъпност на национално и международно ниво.

Източник: Министерство на правосъдието    
Последвайте ни
Тройното убийство в Бургаско: Жертвите първо били намушкани с нож, после застреляни с пушка

Тройното убийство в Бургаско: Жертвите първо били намушкани с нож, после застреляни с пушка

Новият обрат в позицията на Тръмп за Украйна

Новият обрат в позицията на Тръмп за Украйна

Катастрофа в Гоце Делчев с четирима пострадали, сред които две деца

Катастрофа в Гоце Делчев с четирима пострадали, сред които две деца

Джиджи и Бела Хадид отидоха боси на сватбата на сестра си

Джиджи и Бела Хадид отидоха боси на сватбата на сестра си

Важна промяна за хората, които получават инвалидна пенсия

Важна промяна за хората, които получават инвалидна пенсия

pariteni.bg
Франция и Испания бламират Германия в опита да отложи спирането на ДВГ

Франция и Испания бламират Германия в опита да отложи спирането на ДВГ

carmarket.bg
<p>Шокоращи разкрития за<strong> тройното убийство</strong> в Бургаско</p>
Ексклузивно

Шокоращи разкрития за тройното убийство в Бургаско

Преди 7 часа
Ексклузивно

"ДСП-Ново начало" ще продължи да подкрепя кабинета, но отказва участие в него

Преди 6 часа
<p>След седмица блокада: Народното събрание заработи</p>
Ексклузивно

След седмица блокада: Народното събрание заработи

Преди 7 часа
Слънчево с лек дъждец: Ето какво време ни очаква в сряда
Ексклузивно

Слънчево с лек дъждец: Ето какво време ни очаква в сряда

Преди 8 часа

Виц на деня

Бригадир към ВиК работници: - Вие засега копайте тук, а аз ще отида да проверя къде трябва!
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Задържаха мъж за кражба на десетки Labubu кукли за хиляди долари

Задържаха мъж за кражба на десетки Labubu кукли за хиляди долари

Свят Преди 10 минути

Полицията извърши обиск в имот в Мелбърн, като иззе 43 кукли, някои от които са лимитирани издания

Пийт Хегсет

Дипломатически скандал с вратовръзката на Хегсет с цветовете на Русия

Свят Преди 47 минути

Руските медии и социалните мрежи реагираха бурно, а американските официални лица се опитаха да смекчат напрежението

Стрелба близо до музей в Загреб, има ранен, извършителят се издирва

Стрелба близо до музей в Загреб, има ранен, извършителят се издирва

Свят Преди 1 час

На мястото на инцидента са изпратени екипи на спешна помощ, а полицията е обезопасила периметъра

Eurostar инвестира 2 милиарда евро в нови двуетажни влакове

Eurostar инвестира 2 милиарда евро в нови двуетажни влакове

Свят Преди 1 час

Операторът на трансграничните железопътни услуги потвърди, че ще поръча до 50 влака от производителя Alstom

<p>Ето какво в мъжа&nbsp;подсказва, че е добре &quot;надарен&quot;</p>

Не ръцете, а закачливата усмивка: Ето какво в мъжа подсказва, че е добре "надарен"

Любопитно Преди 1 час

Най-новата мания в социалните медии твърди, че можете да разберете колко надарен е един мъж само по усмивката му

<p>Обрат, Русия твърди, че продължава подготовката за срещата&nbsp;между Путин и Тръмп</p>

Русия: Подготовката за срещата между Путин и Тръмп продължава

Свят Преди 1 час

Това заяви заместник-министърът на външните работи Сергей Рябков

<p>Земетресение разлюля Вранча&nbsp;</p>

Земетресение с магнитуд 4,2 разтърси района на Вранча

Свят Преди 1 час

Епицентърът е на дълбочина 90 км, няма съобщени пострадали или материални щети

Милионерът от ада: Модели на „Плейбой“ разказват за садистично измъчване

Милионерът от ада: Модели на „Плейбой“ разказват за садистично измъчване

Свят Преди 1 час

„Той изпитва удовлетворение – сексуално и по друг начин – от жестокостта“

Двама арестувани за убийства на кучета в Пернишко

Двама арестувани за убийства на кучета в Пернишко

България Преди 1 час

Едното животно е било намушкано, а другото простреляно

<p>Разследват домоуправителка, събрала над 20 000 лева за &quot;ремонт&quot; на покрив</p>

Разследват домоуправителка, събрала над 20 000 лева за несъществуващ ремонт на покрив

България Преди 2 часа

Случаят е от Дупница

Снимката е илюстративна

Родители в Тексас, обвинени, че са погребали сина си с аутизъм в двора, твърдят, че той е починал в болница

Свят Преди 2 часа

Въпреки твърденията на родителите, властите не откриват никакви медицински записи за смъртта му

<p>Украйна нанася удари&nbsp;по Русия, докато Кремъл обстрелва Киев</p>

Украйна нанася удари с ракети Storm Shadow по Русия, докато Кремъл обстрелва Киев

България Преди 2 часа

Украинските въоръжени сили съобщиха, че дългобойните ракети "преодоляха руската система за ПВО"

<p>Откриха 22 пъти повече бактерии в топлата вода</p>

Проучване откри 22 пъти повече бактерии в топлата вода

България Преди 2 часа

Микроби в чешмата причиняват пневмонии

Президентът Радев удостои почетен консул с орден за принос към България

Президентът Радев удостои почетен консул с орден за принос към България

България Преди 2 часа

Румен Радев връчи орден „Мадарски конник“ първа степен на почетния консул на България в Хесен д-р Инго-Ендрик Ланкау

<p>Важна промяна за хората, които получават инвалидна пенсия</p>

ТЕЛК: Пенсията спира, ако пропуснете важния срок за преосвидетелстване

България Преди 2 часа

От срока за преосвидетелстване на ТЕЛК зависи дали пенсията ще спре

Автомобил се вряза в охранителната бариера на Белия дом (СНИМКИ)

Автомобил се вряза в охранителната бариера на Белия дом (СНИМКИ)

Свят Преди 2 часа

От "Сикрет Сървис" съобщиха, че шофьорът е арестуван, а автомобилът е проверен

Всичко от днес

От мрежата

Защо котките се бият

dogsandcats.bg

7 стъпки за лечение на ушни инфекции при котките

dogsandcats.bg
1

"Ама" - японските жени-гмуркачки

sinoptik.bg
1

За първи път откриха комари в Исландия

sinoptik.bg

Филмът Reminders of Him по Колин Хувер вече разплака интернет

Edna.bg

Хайли Стайнфелд с новия маникюр на сезона

Edna.bg

Ужас: нападател загина след сблъсък с крава

Gong.bg

Отхвърлиха жалба на Барселона

Gong.bg

След седмица на блокаж: Парламентът събра кворум и възобнови работа

Nova.bg

Земетресение в района на Вранча

Nova.bg