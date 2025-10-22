Желязков разговаря с крал Чарлз III, покани го да посети страната ни отново

П ремиерът Росен Желязков разговаря с Негово Величество крал Чарлз III по време на кралския прием, организиран по повод Срещата на върха в рамките на „Берлинския процес“, съобщиха от правителствената пресслужба.

Министър-председателят сподели впечатления и спомени от запомнящото се посещение на краля в България преди години.

Желязков в Лондон за срещата на върха в рамките на "Берлинския процес"

Премиерът Желязков отправи покана към крал Чарлз III да посети страната ни отново, което ще допринесе за задълбочаване на двустранните отношения и приятелството между България и Великобритания.

Предишни посещения

Когато все още бе престолонаследник (Принц Чарлз), той е посещавал България два пъти: първото посещение е през ноември 1998 г., по време на обиколка в четири балкански страни.

По време на визитата си тогава, той бе приет в „Бояна­резиденция“ от президентът на България по това време Петър Стоянов и първата дама Антонина Стоянова.

Той получава копие на неолитна ритуална маска и семена от български билки - базилик, мащерка, момина сълза и жълт кантарион - за градината си в Highgrove.

Второто му посещение е през март 2003 г. (отново като принц) — тогава той идва във Варна, където посещава детски център „Гаврош“ и разговаря с деца в неравностойно положение.

Гостува и в резиденция „Евксиноград“ и провежда срещи с млади хора и представители на бизнеса.