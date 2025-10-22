Пастор се подигра на жена заради малко дарение

П астор от Детройт е подложен на критики, след като се подигра с вярващ, който се опита да дари 1200 долара на църквата вместо поисканите от него 2000 долара по време на дарителска кампания. Свещеникът защити позицията си, която стана сензационна, предаде New York Post.

Епископ Марвин Уинанс от църквата „Perfecting Church“ беше заснет да се присмива на жената пред синът й и цялата църка, докато тя предаваше дарението по време на събитието „Ден на даването“ на 19 октомври.

„Аз, Роберта Маккой, дарявам с вяра и се присъединявам към визията на църквата „Perfecting Church“, като давам това семе от 1000 долара плюс 235 долара, очаквайки благословиите, които ще дойдат за всички, които участват“, прочете Маккой пред пълната конгрегация.

Уинанс беше създал събитието и помолил вярващите да дарят 2000 долара за завършването на новата катедрала на църквата.

Detroit Bishop Marvin Winans under fire for scolding church member over $1,200 donation https://t.co/lXihd8ZMEd pic.twitter.com/BTP5DxeDNN — New York Post (@nypost) October 22, 2025

Уинанс прекъсна и упрекна Маккой, заявявайки, че тя не е спазила инструкциите му и дарението й е по-малко от 2000 долара.

„Това са само 1200 долара“, каза Уинанс. „Не слушате какво ви казвам. Ако имате хиляда плюс още хиляда“, започна той, докато Маккой възрази, че ще „работи, за да събере“ останалите 800 долара.

„Това не е това, което ви помолих да направите“, каза Уинанс, докато в конгрегацията се надигна шепот.

Уинанс беше помолил хората, които даряват над 2000 долара, да се изправят и да обявят даренията си, но някои нарушиха правилата му – един член на църквата обяви, че дарява 1,62 долара, според ABC7 Детройт.

Разговорът между Маккой и нейния пастор беше заснето на живо и оттогава стана вирусно, събирайки милиони гледания в социалните мрежи.

Уинанс защити прословутия си момент, разкривайки, че е викал вярващите по суми. „Виках ги, защото цялата църква даряваше, това беше нашият ден на даването, цялата църква идваше и не искахме хората да стоят, майките и всички останали, затова ги виках по групи“, каза Уинанс пред медията.

„Имахме някой, който даде извън реда, и аз го коригирах, казах на всички да слушат и да дойдат, когато ги повикат, и това беше всичко.“

Bishop Marvin Winans goes viral after criticizing a woman and her son in front of the entire church for donating $1,200 instead of $2,000 during a fundraiser 👀



pic.twitter.com/pXzuwXQsqE — My Mixtapez (@mymixtapez) October 20, 2025

Маккой пое отговорност за объркването. „Той абсолютно не ме упрекна. Има разлика. Имаше корекция, защото нека ясно заявя, че пасторът даде инструкции за редовете, в които да се наредим“, каза тя.

Вярващата разкри, че е станала обект на заплахи онлайн, след като видеото стана вирусно, и искаше да изчисти името на пастора.

Маккой каза, че Уинанс лично й се е извинил след службата и тя ще продължи да дарява на църквата си, както прави от 2013 г.

Уинанс започна проекта за 23 милиона долара преди две десетилетия с надеждата да построи катедралата „Perfecting Church“ с 3200 места за няколко години. Проектът беше спрян през 2008 г., след като финансирането пресъхна заради рецесията.

Сградата беше изоставена до 2023 г., когато град Детройт съди църквата, заявявайки, че недовършената сграда е грозна гледка.

Църковните служители предложиха нов план за катедралата и строителството беше подновено през август 2024 г. с планове сградата да бъде открита през юни 2026 г.

„Работим. Това е 2025 г., имахме хора, които влизаха и излизаха, откакто подновихме работата, знаете, това беше непрекъснат процес, забавяне в някои области, някои неща, нашите дългосрочни поръчки, където трябва да направите поръчката месеци напред“, каза Уинанс пред ABC7.