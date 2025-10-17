Свят

Групата "Обнови Европа" в ЕП призова за спиране на плащанията по ПВУ за България

Следващата сряда ЕП ще обсъди темата "Продължаващите нападки срещу демократичните институции и върховенството на закона в България"

17 октомври 2025, 13:40
Групата "Обнови Европа" в ЕП призова за спиране на плащанията по ПВУ за България
Източник: iStock Photos/Getty Images

Г рупата "Обнови Европа" в Европейския парламент определи делото срещу кмета на Варна Благомир Коцев като политически мотивирано. Говорителят ѝ Винсент Стюър заяви на пресконференция, че средствата за България по Плана за възстановяване и устойчивост (ПВУ) трябва да бъдат изцяло спрени.

По искане на "Обнови Европа" следващата сряда ЕП ще обсъди темата "Продължаващите нападки срещу демократичните институции и върховенството на закона в България", предаде кореспондентът на БТА Николай Желязков.

На пресконференцията по повод предстоящата сесия на евродепутатите в Страсбург днес говорител на парламентарната група отбеляза, че в четвъртък Софийският апелативен съд отново не уважи искането за освобождаване на кмета Коцев.

"Това е шестият пореден случай по това политически мотивирано дело. Проблем е за всички нас, защото случаят е част от по-широки действия, свързани с овладяването на държавата", коментира говорителят.

"Обнови Европа" призовава за освобождаването на варненския кмет и за преразглеждане на делото, за спиране изцяло на плащането по второто искане на България. Правилата за ПВУ са така написани, че да защитават върховенството на закона. В момента се случва точно обратното, институциите за борба с корупцията се използват като политическо оръжие", добави той.

По същия повод говорителят на групата "Европейски консерватори и реформисти" (ЕКР) Стивън Джоунс посочи, че наскоро е бил на посещение в нашата страна. Той отбеляза, че евродепутатите от "Има такъв народ" (ИТН) са част групата на ЕКР и от управляващото мнозинство в България. По неговите думи ИТН допринася за стабилността на правителството.

"Надявам се дебатът за България да отчете, че в ЕП има представители на партията "Възраждане", част от групата "Европа на суверенните нации. Те имат споразумение за стратегическо сътрудничество с партията на Владимир Путин "Единна Русия". Това много ни тревожи и трябва да тревожи всички в ЕП, които имат предвид руското влияние над нашия демократичен начин на живот", настоя говорителят.

През септември говорител на Европейската комисия потвърди, че е получено писмо от "Обнови Европа", в което случаят с варненския кмет се обвързва с плащанията по ПВУ. В началото на октомври говорител на институцията поясни, че между двата въпроса няма връзка. Междувременно ЕК даде предварително одобрение за плащане към нашата страна по ПВУ и уточни, че реформата на Комисията за борба с корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество остава неизпълнена, затова предлага временно да отложи осигуряването на част от средствата.

Източник: Кореспондент на БТА в Брюксел - Николай Желязков    
ПВО Коцев ПВУ България Обнови Европа ЕП
Последвайте ни

По темата

Желязков: Не е време за избори, Борисов: С Пеевски трябва да се говори право в очите

Желязков: Не е време за избори, Борисов: С Пеевски трябва да се говори право в очите

Кралско събиране в Уиндзор: Уилям и Кейт посрещнаха бъдещите крал и кралица на Йордания

Кралско събиране в Уиндзор: Уилям и Кейт посрещнаха бъдещите крал и кралица на Йордания

Отстраниха шефа на полицията в Пазарджик

Отстраниха шефа на полицията в Пазарджик

Първата нощ на Мелания в Белия дом с Доналд Тръмп: „Беше нереално преживяване“

Първата нощ на Мелания в Белия дом с Доналд Тръмп: „Беше нереално преживяване“

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

biss.bg
Най-честите здравословни проблеми при кученцата и как да ги предотвратим

Най-честите здравословни проблеми при кученцата и как да ги предотвратим

dogsandcats.bg
България – втора по ръст на цените на жилищата в ЕС
Ексклузивно

България – втора по ръст на цените на жилищата в ЕС

Преди 4 дни
Напусна ни легендата на българския футбол Добромир Жечев
Ексклузивно

Напусна ни легендата на българския футбол Добромир Жечев

Преди 4 дни
Нетаняху: Победихме, но войната още не е свършила
Ексклузивно

Нетаняху: Победихме, но войната още не е свършила

Преди 4 дни
Тръмп: САЩ искат да помогнат на Китай, а не да навредят
Ексклузивно

Тръмп: САЩ искат да помогнат на Китай, а не да навредят

Преди 4 дни

Виц на деня

- Скъпи, помниш ли деня в който ме видя за пръв път? - Ами, да. Беше хубав, слънчев ден и нищо не предвещаваше нещастие!
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Владо Николов и Ваня Джаферович влязоха в първия гейминг сериал на Vivacom GAME ON 2025 и оставиха Криската и Васето без въздух

Владо Николов и Ваня Джаферович влязоха в първия гейминг сериал на Vivacom GAME ON 2025 и оставиха Криската и Васето без въздух

Любопитно Преди 18 минути

Гледайте епичния сблъсък, изпълнен със спортен хъс, в YouTube канала на Vivacom

Прокуратурата разследва бруталната агресия срещу медицинска сестра в Разлог

Прокуратурата разследва бруталната агресия срещу медицинска сестра в Разлог

България Преди 28 минути

Случаят е от 12 октомври

Доналд Тръмп

Защо никой не знае колко пари печели Тръмп в момента

Свят Преди 1 час

Тайнствени сделки и непрозрачни структури на собственост правят трудно да се определи точното състояние на семейството

Еминем с нова любов: Рапърът излиза с дългогодишната си стилистка

Еминем с нова любов: Рапърът излиза с дългогодишната си стилистка

Любопитно Преди 1 час

В продължение на години Малота работи рамо до рамо с 52-годишния Еминем по снимките на негови музикални видеоклипове

10 начина да понижите холестерола и да защитите сърцето си

10 начина да понижите холестерола и да защитите сърцето си

Любопитно Преди 1 час

Лесни промени в храненето и начина на живот могат значително да намалят „лошия“ холестерол и да подобрят здравето на сърцето

9 симптома на рак на яйчниците, които трябва да знаете

9 симптома на рак на яйчниците, които трябва да знаете

Любопитно Преди 1 час

Заболяването протича без ясни симптоми в ранните стадии, но внезапни промени в теглото, умора и подуване на корема могат да са сигнал за проблем. Вижте кои признаци не бива да пренебрегвате

Галин проговори за паник атаките и депресията: „Хора, грижете се за себе си!“ (ВИДЕО)

Галин проговори за паник атаките и депресията: „Хора, грижете се за себе си!“ (ВИДЕО)

Любопитно Преди 1 час

Пред водещата Елизабет Методиева Галин откровено призна, че е преживял изключително тежък период, свързан със стрес и здравословни проблеми

Мощна експлозия в жилищен блок в Букурещ, има жертви и ранени

Мощна експлозия в жилищен блок в Букурещ, има жертви и ранени

Свят Преди 1 час

Взривът най-вероятно е причинен от изтичане на газ

Бриджит Бардо

Бриджит Бардо е приета в болница, претърпяла е операция

Любопитно Преди 1 час

Max става задължително в Русия: Путин контролира всеки нов телефон

Max става задължително в Русия: Путин контролира всеки нов телефон

Свят Преди 1 час

С Max Кремъл събира данни, ограничава свободната комуникация и наблюдава онлайн активността от Москва до Запорожие

София Ричи е бременна с второто си дете

София Ричи е бременна с второто си дете

Любопитно Преди 1 час

Моделът разкри щастливата новина в Instagram

Какво включват внесените от „ДПС-Ново начало“ предложения за промени в Закона за НСО

Какво включват внесените от „ДПС-Ново начало“ предложения за промени в Закона за НСО

България Преди 1 час

"Продължаващите опити на президента да ползва НСО като евтина PR платформа са унизителни", заявяват от формацията

Зеленски разговаря в САЩ с компанията, произвеждаща системи Patriot и ракети Tomahawk

Зеленски разговаря в САЩ с компанията, произвеждаща системи Patriot и ракети Tomahawk

Свят Преди 2 часа

Срещата се състоя преди планираният разговор в Белия дом между украинския държавен глава и Доналд Тръмп

„Цената на отнетия живот“ в „Темата на NOVA“

„Цената на отнетия живот“ в „Темата на NOVA“

Любопитно Преди 2 часа

Не пропускайте тази събота след централната емисия новини

Водомери под въпрос: Инкасаторите работят без проверка

Водомери под въпрос: Инкасаторите работят без проверка

България Преди 2 часа

Нито един ВиК оператор няма анализ доколко ползваните видове водомери са подходящи, показва анализ на КЕВР

Русия свали свой военен самолет над Крим

Русия свали свой военен самолет над Крим

Свят Преди 2 часа

„Те отблъснаха украинските атаки до такава степен, че днес успяха да свалят собствения си самолет над Крим“, каза Плетенчук по телевизията

Всичко от днес

От мрежата

Усеща ли котката ми, че съм бременна

dogsandcats.bg

Колко дълго живеят бълхите без гостоприемник

dogsandcats.bg
1

Циклони носят дъжд през почивните дни

sinoptik.bg
1

Засаждат 13 000 дръвчета край Стара Загора

sinoptik.bg

Victoria’s Secret 2025: Историите, които не видяхте в Instagram

Edna.bg

Наближава сезонът на Скорпиона: 5 неща, които карат хората да ги избягват

Edna.bg

България победи Литва след дузпи на старта на турнира за развитие на УЕФА

Gong.bg

Славия представи официално Ратко Достанич

Gong.bg

ГЕРБ ще покани „ДПС-Ново начало” на разговор, но само при съгласие от БСП и ИТН

Nova.bg

Директорът на ОД на МВР-Пазарджик е отстранен

Nova.bg