Медиците от УМБАЛ „Пловдив” на протест

Персоналът на здравното заведение обяви, че ще прекъсва работата си за около час на ден в знак на несъгласие с резултатите от конкурса за нов директор

22 октомври 2025, 14:13
П ротестът на медиците от Университетската болница „Пловдив” става ефективен. Персоналът на здравното заведение обяви, че ще прекъсва работата си за около час на ден в знак на несъгласие с резултатите от конкурса за нов директор.

Спешните звена обаче ще продължат да функционират, за да не бъдат засегнати пациентите.

Тази сутрин медиците излязоха на мълчалив протест пред сградата на здравното заведение. Лекарите настояват сегашният директор на болницата д-р Динчо Генев да запази поста си, тъй като е успял финансово да стабилизира лечебното заведение, да закупи нова апаратура и да повиши заплатите, предаде NOVA.

„Искаме да изразим нашата готовност на още по-големи протести”, д-р Трендафила Тошева, лекар в УМБАЛ „Пловдив”.

„Не виждаме причина за смяна на ръководството точно в този момент, точно в болницата, която е в цветущо финансово и медицинско здраве, и искаме този екип да се запази”, д-р Павлин Вълов, началник отделение в УМБАЛ „Пловдив”.

Източник: NOVA    
