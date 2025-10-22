Любопитно

Джиджи и Бела Хадид отидоха боси на сватбата на сестра си

Алана Хадид се омъжи за продуцента Рос Уилямс в Лос Анджелис

22 октомври 2025, 14:34
Джиджи и Бела Хадид отидоха боси на сватбата на сестра си
Източник: Getty Images

Д жиджи и Бела Хадид казаха „да“ на нетрадиционните си визии като шаферки.

След като приключиха натоварения си график за модели в Ню Йорк, сестрите отлетяха за Лос Анджелис, за да отпразнуват сватбата на полусестра си Алана Хадид с Рос Уилямс – продуцент, носител на награда „Еми“.

Според подробности, споделени с PEOPLE от представител на булката, церемонията се състоя в частната резиденция на баща им Мохамед Хадид в събота, 18 октомври.

Въпреки че Алана беше селективна по отношение на сватбената си визия – тя носеше винтидж рокля на Вивиан Уестууд, бижута от Дорси и златна халка по поръчка от София Каман – тя позволи на булчинските си гости, включително Джиджи и Бела, както и тяхната полусестра Мариел, да изберат тоалетите си сами.

30-годишната Джиджи, 29-годишната Бела и братът им Ануар Хадид са деца на Мохамед и втората му бивша съпруга Йоланда Хадид, докато Алана и Мариел са родени от Мохамед и първата му бивша съпруга Мери Бътлър, която също присъства на церемонията в събота. Те имат още една полусестра, Айдън Никс, на която Мохамед е баща с Тери Хатфийлд Дъл.

Бела носеше ефирна рокля с дълбоко деколте, плисиране на корсажа и цепка до бедрото по широката пола с волани. Междувременно Джиджи избра рокля с висока яка и драпиран ръкав, украсена със златни маншети на китките.

Двете не само се съчетаваха с блясъка си – русата им коса беше допълнена от естествено изглеждащ грим – но и с обувките си. И двете сестри решиха да ходят боси и да покажат белия си педикюр. 

Източник: Instagram story/Gigi Hadid

Присъствието на Джиджи и Бела на сватбата дойде дни след шоуто на Victoria's Secret през 2025 г. Двете бяха сред завърналите се ангели, които парадираха с крилата си – и коремните си мускули – на подиума, който се излъчи на живо на 15 октомври. Джиджи, която дебютира на събитието през 2015 г., носеше бял ансамбъл с меки крила, както и ярко розова визия, допълнена от флорална пелерина. 

Въпреки че Алана споделя фамилията Хадид с известните модели, тя си е изградила име в индустрията с компанията си Watermelon Pictures, която е описана на уебсайта си като „филмова продуцентска и дистрибуторска компания, вкоренена в творческата съпротива“, която също така издига палестинските гласове.

Тя също така направи своя дебют на подиума по време на Седмицата на модата в Копенхаген през 2023 г. „Наистина искам да продължа“, каза Алана пред PEOPLE за моделството по това време. „Мисля, че открих нещо друго, към което наистина съм страстна в модата, и това е вълнуващо. Бих искала да го правя по целия свят.“

Джиджи Хадид Бела Хадид Сватба Шаферки Алана Хадид Семейство Хадид Боси крака Модели
Шокоращи разкрития за тройното убийство в Бургаско

"ДСП-Ново начало" ще продължи да подкрепя кабинета, но отказва участие в него

След седмица блокада: Народното събрание заработи

Слънчево с лек дъждец: Ето какво време ни очаква в сряда
Слънчево с лек дъждец: Ето какво време ни очаква в сряда

