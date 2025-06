НАТО: Умилостивихме Тръмп, но голямото предизвикателство започва сега

О казва се, че обещанието да се отделят 5 процента от брутния вътрешен продукт за отбрана, за да се умилостиви Доналд Тръмп, може да е било лесната част за съюзниците от НАТО, пише Politico .

Сега европейските лидери са изправени пред по-трудно изпитание. Те трябва да обяснят на своите граждани необходимостта от огромни увеличения в разходите за отбрана и да се подготвят за евентуално изтегляне на американски войски, като в същото време трябва да възпират експанзионистична Русия.

"Само с пари няма да решим проблемите си", заяви германският канцлер Фридрих Мерц пред журналисти след срещата на върха на НАТО на 24-25 юни в Хага.

"Процентът е определен, но той ще бъде ефективен само ако успеем да го превърнем в реални способности", каза и премиерът на Норвегия Йонас Гар Стьоре.

В сряда съюзниците от НАТО се съгласиха с нова цел: разходи за отбрана в размер на 5 процента от БВП до 2035 г. Предложението първоначално бе лансирано от американския президент. То включва 3,5 процента от БВП за чисто военни разходи като оръжия и войски и 1,5 процента за инвестиции, свързани с отбраната, например в киберсигурност и мобилност.

Европейците се надяваха, че обещанието за 5-процентни разходи ще укрепи колебливата ангажираност на Тръмп към член 5 от договора на НАТО, клаузата за взаимна отбрана. В коридорите на НАТО това неписано споразумение е известно като "5 срещу 5".

След обезпокоително начало, в края на срещата Тръмп изглеждаше удовлетворен и заяви, че алиансът "не е измама", като подчерта колко силно страните членки се нуждаят от САЩ за своята сигурност.

