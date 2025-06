Шефът на НАТО Марк Рюте нарече президентът на САЩ Доналд Тръмп „татко“

С ветовни лидери, включително президентът на САЩ Доналд Тръмп, са се събрали за среща на върха на НАТО, която се провежда в Хага. По време на брифинг за пресата генералният секретар на НАТО Марк Рюте и Тръмп обсъдиха конфликта между Израел и Иран.

Президентът на САЩ сравни двете враждуващи страни с „две деца в училищен двор“.

„Те се бият като дяволи в Ада. Не можеш да ги спреш. Оставете ги да се бият около две, три минути. Тогава е по-лесно да ги разтървете“, каза той, цитиран от Би Би Си (BBC).

Визирайки използването на ругатня от Тръмп във вторник, когато говореше за Иран и Израел, казвайки, че „те не знаят какво, по дяволите ,правят, Рюте каза:

„А тогава татко понякога трябва да използва груб език“.

Тръмп добави: „Трябва да използвате груб език, от време на време, трябва да използвате определена дума“.

#WATCH NATO chief Mark Rutte referred to Trump as "daddy" during a press conference. Trump was explaining that Israel and Iran needed to fight for a while before peace could be possible, but he believed he could eventually force them to stop.



Rutte responded: "And sometimes… pic.twitter.com/rYVXXPlxyv