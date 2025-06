Тръмп смути съюзниците от НАТО при пристигането си на срещата в Хага

П резидентът на САЩ Доналд Тръмп пристигна на 24 юни на срещата на НАТО в Хага. Съюзниците се надяват, че обещанието за увеличаване на разходите за отбрана ще задържи непостоянния лидер на военната суперсила ангажиран с тяхната защита.

Тръмп се присъедини към лидерите на останалите 31 членки на НАТО, за да даде старт на двудневната среща с вечеря, организирана от нидерландския крал Вилем-Александър в богато украсената Оранжева зала в кралската резиденция.

Trump joins world leaders at NATO summit as global conflicts loom. https://t.co/fYgN2Zh6dd

Алиансът се надява да задържи Тръмп обвързан с обещанието за взаимна отбрана, приемайки неговото искане за 5% от БВП за разходи за отбрана, предаде АФП.

Но Тръмп отказа да потвърди, че е ангажиран с клаузата от член 5 на НАТО и защитата на Европа, с коментари, които вероятно ще разтревожат колегите му на континента.

„Зависи от вашата дефиниция. Има много дефиниции на член 5. Аз съм ангажиран да бъда техен приятел“, каза Тръмп на борда на Air Force One.

За да задържат Тръмп на борда, членовете на НАТО постигнаха компромисно споразумение да отделят 3,5% за основни военни нужди до 2035 г. и 1,5% за по-широки области, свързани със сигурността, като киберсигурност и инфраструктура.

НАТО твърди, че военното укрепване е от решаващо значение за възпиране на Русия, която според предупрежденията на официални лица бързо възстановява силите си, изчерпани от войната в Украйна, и може да бъде готова да атакува алианса след пет години.

President Trump participates in the family photo at the NATO Summit in The Hague, Netherlands. pic.twitter.com/YcMTUlB6Jm