Мощен взрив в нефтохимически завод в Унгария, има жертва и ранени

Н ай-малко един човек загина и няколко души бяха сериозно ранени при експлозия в нефтохимическия завод на унгарския концерн МОЛ (MOL) в град Тисауйварош, Източна Унгария, предаде "Ройтерс", като се позова на изявление на компанията.

Премиерът Петер Мадяр написа във Facebook, че министърът на икономиката Ищван Капитан и изпълнителният директор на МОЛ Жолт Хернади пътуват към мястото на инцидента. Мадяр публикува и снимка, на която се вижда нефтохимическия завод, над който се издига гъст дим.

"В завода на "МОЛ Петрокемикълс" в Тисауйварош e имало експлозия при на рестартирането на инсталация "Олефин 1". Пожарникарите са локализирали пламъците, операцията продължава", пише в изявлението на унгарския концерн.

"Олефин 1" е инсталация за парен крекинг и има капацитета да произвежда около 370 000 тона етилен годишно. В Тисауйварош има две такива инсталации, чиито общ капацитет за производство на етилен възлиза на 660 000 , сочат данни, публикувани на уебсайта на МОЛ.