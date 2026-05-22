Свят

Мощен взрив в нефтохимически завод в Унгария, има жертва и ранени

Пожарникарите са локализирали пламъците, операцията продължава

22 май 2026, 12:48
Мощен взрив в нефтохимически завод в Унгария, има жертва и ранени
Източник: AP/БТА

Н ай-малко един човек загина и няколко души бяха сериозно ранени при експлозия в нефтохимическия завод на унгарския концерн МОЛ (MOL) в град Тисауйварош, Източна Унгария, предаде "Ройтерс", като се позова на изявление на компанията.

Премиерът Петер Мадяр написа във Facebook, че министърът на икономиката Ищван Капитан и изпълнителният директор на МОЛ Жолт Хернади пътуват към мястото на инцидента. Мадяр публикува и снимка, на която се вижда нефтохимическия завод, над който се издига гъст дим. 

"В завода на "МОЛ Петрокемикълс" в Тисауйварош e имало експлозия при на рестартирането на инсталация "Олефин 1". Пожарникарите са локализирали пламъците, операцията продължава", пише в изявлението на унгарския концерн.

"Олефин 1" е инсталация за парен крекинг и има капацитета да произвежда около 370 000 тона етилен годишно. В Тисауйварош има две такива инсталации, чиито общ капацитет за производство на етилен възлиза на 660 000 , сочат данни, публикувани на уебсайта на МОЛ.

Източник: БТА/Николай Велев    
Експлозия Нефтохимически завод МОЛ Тисауйварош Унгария Инцидент Загинал Ранени Инсталация Олефин 1 Етилен
Последвайте ни
Радев: Трябва ни нов независим и обективен главен прокурор за разплитане на случаите

Радев: Трябва ни нов независим и обективен главен прокурор за разплитане на случаите "Пепи Еврото" и "Нотариуса"

Италианската полиция развали парти на Мик Джагър заради абсурдно правило

Италианската полиция развали парти на Мик Джагър заради абсурдно правило

Шофьор загина при катастрофа на пътя Хасково - Минерални бани

Шофьор загина при катастрофа на пътя Хасково - Минерални бани

На 41-годишна възраст внезапно почина Кайл Буш, двукратен шампион в сериите NASCAR

На 41-годишна възраст внезапно почина Кайл Буш, двукратен шампион в сериите NASCAR

Доброволен фонд: Свободата да спестявате за пенсия по свои правила

Доброволен фонд: Свободата да спестявате за пенсия по свои правила

pariteni.bg
Stellantis фокусира 42 млрд. евро в 4 свои марки

Stellantis фокусира 42 млрд. евро в 4 свои марки

carmarket.bg
<p>Дънди взриви "Капките" и грабна победата!</p>
Ексклузивно

Дънди взриви "Капките" и грабна победата!

Преди 3 дни
Това ли е планът за
Ексклузивно

Това ли е планът за "победа" на Путин в Украйна

Преди 3 дни
Куба предупреди САЩ с „кървава баня“ при атака
Ексклузивно

Куба предупреди САЩ с „кървава баня“ при атака

Преди 3 дни
Мерц поздрави Радев с победата на Дара в „Евровизия“
Ексклузивно

Мерц поздрави Радев с победата на Дара в „Евровизия“

Преди 3 дни
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Почина легендарният спортен коментатор Тодор Попов

Почина легендарният спортен коментатор Тодор Попов

България Преди 22 минути

Той си е отишъл от този свят след кратко боледуване

<p>Русия&nbsp;обвини Украйна в &bdquo;чудовищно престъпление&ldquo;</p>

Русия обвини Украйна в „чудовищно престъпление“ след смъртоносна атака с дрон в Луганска област

Свят Преди 27 минути

<p>Първата мощна лятна жега връхлита Европа в следващите дни</p>

Европа се готви за първата мощна лятна жега, която се очаква да счупи температурни рекорди

Свят Преди 1 час

Термометрите скачат с 11 градуса над нормата седмици преди официалното лято. Bloomberg предупреждава за опасен затворен кръг, който заклещва антициклона над континента

ДБ иска изслушване на Бойко Борисов, Теодора Георгиева, Емилия Русинова и Данаил Кирилов

ДБ иска изслушване на Бойко Борисов, Теодора Георгиева, Емилия Русинова и Данаил Кирилов

България Преди 1 час

Според Божидар Божанов правителство на ГЕРБ е изразило предпочитания кой да бъде европрокурор

<p>Разследване разкри&nbsp;как Русия крие ракети на морското дъно</p>

Германско разследване разкрива, че Русия тайно разполага ядрени ракети на морското дъно

Свят Преди 2 часа

Медийните гиганти WDR и NDR извадиха наяве класифицирания проект „Скиф“. Сателитни снимки и секретни бази данни разкриват как Москва крие невидими оръжия в океана

Жестока майка подмами децата си с „лов на съкровища“ и ги изостави в гора

Жестока майка подмами децата си с „лов на съкровища“ и ги изостави в гора

Свят Преди 2 часа

Две малки братчета от Франция са били изоставени в португалска гора от жестоките си родители. Безпомощните деца – на 3 и 5 години – са били спасени от преминаваща наблизо двойка във вторник вечерта

<p>Правосъдният министър призова за отстраняване на Сарафов и от Следствието</p>

Правосъдният министър призова за отстраняване на Борислав Сарафов и от Следствието

България Преди 2 часа

Редно е всички лица, които са в управлението на държавата, да имат публичност на имуществата си и съответно да подлежат на по-засилен обществен контрол, отбеляза Николай Найденов

Доналд Тръмп

Тръмп: Може да стана премиер на Израел, Нетаняху прави каквото му кажа

Свят Преди 2 часа

Говорейки пред репортери в сряда, 20 май, преди церемонията по дипломирането в Академията на Бреговата охрана на САЩ, президентът каза, че „би могъл да се кандидатира за премиер“ в Израел и че е изключително популярен там

Чудото, което всички чакаха: Джеси Джей победи рака

Чудото, което всички чакаха: Джеси Джей победи рака

Любопитно Преди 2 часа

Битката наложи сериозни промени в кариерата ѝ

Вижте новия ексцентричен тренд, който Лизо показа в Кан

Вижте новия ексцентричен тренд, който Лизо показа в Кан

Свят Преди 2 часа

Певицата издигна тенденцията на „голите рокли“ до нови, сюрреалистични висоти по време на галавечерта amfAR

Полицията спря пиян шофьор да вози ученици на екскурзия

Полицията спря пиян шофьор да вози ученици на екскурзия

България Преди 3 часа

Oт транспортната фирма изпратили друг водач

Краят на едно бягство: Обявиха кога приключва хитовият сериал "Емили в Париж"

Краят на едно бягство: Обявиха кога приключва хитовият сериал "Емили в Париж"

Любопитно Преди 3 часа

Към Колинс за финалния сезон ще се присъединят познатите лица от актьорския състав: Ашли Парк, Лукас Браво, Люсиен Лависконт, Самюел Арнолд и Бруно Гуери

Бритни Спиърс

„Аз съм ангел“: Скандални кадри показват среднощния арест на Бритни Спиърс

Любопитно Преди 3 часа

Бритни Спиърс е говорила „несвързано“ и е изглеждала в състояние на „драстични промени в настроението“, когато е била арестувана през март за шофиране под въздействие на субстанции. Това става ясно от наскоро публикуван доклад за ареста и видеозаписи

Алесандра Мусолини

Внучката на Мусолини спечели италианския „Биг Брадър“

Свят Преди 3 часа

Спорната бивша актриса, певица и евродепутат Алесандра Мусолини грабна голямата награда от 100 000 евро

MMA

Българската „Бангаранга“ срещу руската „Буря“: Никола Дипчиков се изправя срещу абсолютна ММА легенда

Любопитно Преди 3 часа

Най-добрият български ММА боец в средна категория получава златен шанс да се изстреля към титлата на организацията

<p>Борисов: Никога не съм бил в &quot;Джуджетата&quot;,&nbsp;а сега разбираме коя е Снежанка</p>

Борисов: Никога не съм бил в "Джуджетата", не познавам Петьо Еврото, а сега разбираме коя е Снежанка

България Преди 3 часа

"Няма да оставим да ни клеветят", заяви лидерът на ГЕРБ

Всичко от днес

От мрежата

Отбиването на малките котета от майката - какво трябва да знаем

dogsandcats.bg

Ето защо не бива да давате пържени картофки на кучето си

dogsandcats.bg
1

Какво представлява тенрекът

sinoptik.bg
1

20 са мечките в планините около София

sinoptik.bg

Снимките започнаха: „Цар на Капана“ събира Башар Рахал, Нети и Латинка Петрова

Edna.bg

Последната вечеря на „Приятели“: Непоказвани снимки на Матю Пери и звездите от сериала излизат на търг

Edna.bg

Краят на една ера? Григор може да стане втора ракета на България след Уимбълдън

Gong.bg

Никола Цолов: Днес е много важен ден, нямам търпение да започнем

Gong.bg

Мощна експлозия в нефтохимически завод в Унгария, има загинал и ранени (ВИДЕО+СНИМКА)

Nova.bg

Румен Радев: Нужен е независим ВСС и нов главен прокурор за разплитане на случаите „Пепи Еврото” и „Нотариуса”

Nova.bg