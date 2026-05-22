На 41-годишна възраст внезапно почина Кайл Буш, двукратен шампион в сериите NASCAR

К айл Буш, двукратен шампион в сериите NASCAR Cup, почина на 41-годишна възраст, само часове след като близките му обявиха, че води битка с тежка болест. Семейството на Буш и неговият отбор Richard Childress Racing потвърдиха кошмарната новина в четвъртък.

По-рано същия ден роднините му споделиха в социалните мрежи, че пилотът е хоспитализиран в тежко състояние, без да уточняват диагнозата. По план той трябваше да вземе участие в състезанието Coca-Cola 600 на пистата в Шарлот тази неделя.

В официално изявление от NASCAR споделиха, че са „съкрушени“ от внезапната загуба:

We are saddened and heartbroken to share the news of the passing of Kyle Busch, a two-time Cup champion and one of our sport's greatest and fiercest drivers. He was 41 years old.



We extend our deepest condolences to the Busch family, Richard Childress Racing and the entire… pic.twitter.com/FARIF6OKrw — NASCAR (@NASCAR) May 21, 2026

„Бъдещ член на Залата на славата, Кайл беше рядък талант, какъвто се ражда веднъж на поколение. Той беше яростен, страстен, изключително умел и дълбоко загрижен за спорта и феновете. Неговият остър ум и състезателен дух създадоха силна емоционална връзка с привържениците от всички възрасти, раждайки вярната общност ‚Rowdy Nation‘“.

По-малкият брат на друг известен пилот от сериите – Кърт Буш, Кайл беше едно от най-разпознаваемите и успешни лица в историята на автомобилния спорт, като записа победа само миналия уикенд.

Кариерата на „Дивото нещо“

Роденият в Лас Вегас пилот, който често приемаше с удоволствие ролята на „негодника“ на пистата и носеше прякорите „Rowdy“ (Побойника) и „Wild Thing“ (Дивото нещо), бе по средата на своя 22-ри сезон в най-високата дивизия на NASCAR. Той имаше зад гърба си 63 победи от 762 старта, което го поставя на девето място в списъка за всички времена. Двете му титли в Cup сериите бяха завоювани през 2015 и 2019 г. с отбора на Joe Gibbs Racing.

Триумфът му през 2015 г. остава емблематичен, тъй като в първата седмица от сезона той претърпя тежка катастрофа с множество счупени кости, но се завърна на пистата и спечели целия шампионат.

Kyle Busch has asked for a doctor to meet him after the race at Watkins Glen. pic.twitter.com/8kfcVEqwjs — FOX: NASCAR (@NASCARONFOX) May 10, 2026

От бившия му отбор Joe Gibbs Racing почетоха паметта му, описвайки го като „яростен конкурент, невероятен съотборник и, което е много по-важно, отдаден съпруг, баща и син. Влиянието му над нашия съюз и над спорта никога няма да бъде забравено“.

Буш дебютира през 2005 г. с Hendrick Motorsports и спечели приза „Новобранец на годината“. През 2023 г. той премина в тима на Чилдрес, поемайки управлението на Chevrolet №8. Въпреки че настъпи по-тежък период в основните серии, той редовно печелеше в другите формати на NASCAR.

Миналия уикенд Буш се състезаваше на пистата в Доувър, където спечели старта в Trucks Series, а по-късно завърши 17-и в състезанието NASCAR All-Star.

„Никога не знаеш кое състезание ще ти бъде последното“, сподели Буш пред камерите на FOX веднага след последната си победа миналата седмица.

Мистериозното влошаване на здравето му

Въпреки че точната причина за смъртта не се съобщава официално, пилотът е боледувал през последните седмици. По време на състезанието в Уоткинс Глен на 10 май в радиовръзката на Буш се чува как той иска лекар веднага след финала. Миналата седмица в Доувър той сподели пред репортери, че е имал сериозна кашлица по време на надпреварата, в която завърши на 8-о място.

Kyle Busch's heartbreaking family post before tragic death https://t.co/8kUxq9J8j9 pic.twitter.com/PAXk3eFK2K — New York Post (@nypost) May 21, 2026

Бившият му съотборник Дени Хамлин написа в мрежата X: „Абсолютно не мога да проумея тази новина. Трябва просто да мислим за семейството му в този момент. Обичаме те, KB“.

Легендата и член на Залата на славата Дейл Ърнхард-младши също публикува емоционално послание, въпреки че призна за сложните им отношения през годините:

„За щастие намерихме време да изгладим различията си по негова инициатива. Кайл беше един от най-великите в историята. Никой не може да го отрече. Но той беше също баща, съпруг, брат, син и приятел за мнозина. Сърцето ми е разбито“.

Организаторите на предстоящото този уикенд състезание Indy 500 също почетоха паметта на Буш, определяйки го като един от най-доминантните и обичани от феновете състезатели на легендарната писта в Индианаполис.