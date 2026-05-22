Радев: Трябва ни нов независим и обективен главен прокурор за разплитане на случаите "Пепи Еврото" и "Нотариуса"

П о повод казуса с Петьо Петров – Еврото и назначаването на Теодора Георгиева за български европрокурор, премиерът Румен Радев заяви, че темата е „много сложна” и към момента не е направено достатъчно за нейното изясняване.

„Не става дума само за Петьо Петров, а и за Мартин Божанов – Нотариуса”, посочи премиерът пред журналисти в НС след края на парламентарния контрол.

Той настоя за сериозен дебат по Закона за съдебната власт, особено относно процедурите за избор на членове на Висшия съдебен съвет.

„Трябва да имаме един независим съвет, който да спомогне за разплитането на тези случаи. А това означава да имаме и нов независим главен прокурор”, подчерта Радев.

Той коментира и Борислав Сарафов.

„Ако се оттегли от системата, аз лично ще го поздравя. Трябва да отчетем колко време той стоя на поста главен прокурор извън регламента”, каза Радев.

По думите му независимостта на съдебната система трябва да бъде защитена.

Министър-председателят заяви още, че ще бъде извършена детайлна проверка на полетите, свързвани с лидера на ДПС Делян Пеевски.

„Трябва да е ясно всичко за дестинациите, самолетите и разходите покрай тези пътувания, както и как точно те се плащат”, посочи премиерът.

По темата за войната в Украйна

Радев подчерта, че България следва общата външна политика на Европейския съюз, но има право и на собствена позиция.

Според премиера идеята за международен трибунал срещу руското ръководство би имала реален ефект само при определени условия.

„Трибуналът има ефект, когато дадена държава е капитулирала и нейният лидер е пленен. Такива условия засега не съществуват и не мисля, че ще съществуват”, коментира Радев.

Днес се проведе първият парламентарен контрол за Румен Радев. Премиерът отговаря на депутатски въпроси от „Възраждане“, свързани с политиката на правителството по отношение на бежанците в България.

"До момента няма данни за увеличаване на миграционния натиск към страната, следим внимателно процесите във връзка с конфликта в Близкия изток", каза премиерът в отговор на въпрос от народните представители Георги Георгиев и Борис Аладжов от „Възраждане“.

Радев припомни, че от края на 2023 г. е налице устойчива тенденция за намаляване на миграционния натиск. За първите четири месеца на годината опитите за незаконни преминавания на границата са на половина по-малко в сравнение със същия период на 2025 г.

Той отбеляза, че политиката на правителството ще бъде насочена към укрепване на граничната сигурност, ефективното противодействие на мрежите за контрабанда на хора, ускоряване на процедурите за разглеждане на молбите за международна закрила и подобряването на ефективността на връщането на мигранти, засилване сътрудничество с агенциите на ЕС и съседните трети страни, подобрение в областта на дигитализация и информационните системи за сигурност.

Източник: БТА

Радев добави, че ще продължи диалогът с ЕС за отпускане на още средства и още по-голяма солидарност за защита на външните граници на съюза.

Относно решението на Министерския съвет от 18 февруари 2026 г. за изграждане на центрове от затворен тип за лица, търсещи закрила в Средец и Симеоновград, премиерът Радев посочи, че се прави цялостен анализ и детайлна проверка по този въпрос. Към момента има два варианта – центровете да се изградят, което е свързано с разходи за охрана и назначаване на още държавни служители или парите да бъдат вложени в разширяване на съществуващия капацитет, което би спестило и средства на бюджета. Радев каза, че решение все още не е взето, то няма да бъде еднолично, но самият той клони към втория вариант. Премиерът отбеляза още, че към момента България покрива изискванията на ЕС за места за настаняване на лица, търсещи закрила.