Жестока майка подмами децата си с „лов на съкровища“ и ги изостави в гора

Д ве малки братчета от Франция са били изоставени в португалска гора от жестоките си родители. Те подмамили децата с фалшив лов на съкровища, след което завързали очите им на хиляди километри далеч от дома.

Безпомощните деца – на 3 и 5 години – са били спасени от преминаваща наблизо двойка във вторник вечерта. Те ги открили да се лутат панически по главен път в Монте Ново до Сул, носейки раници, натъпкани с дрехи и храна, съобщават португалските медии.

Артур Кинташ, местен хлебар, който открил разтърсените момчета, разказва, че те „пищели и плачели“. Той си спомня как по-големият брат му обяснил, че майка им ги е завела в гората и е закрила очите им като част от игра, но когато свалили превръзките, нея вече я нямало.

„За да измами децата, майка им завързала очите им и ги оставила в гората уж за игра. Казала им да вървят и да търсят скрита играчка“, споделя Кинташ пред медията SIC Notícias, пише The New York Post.

Вярвайки, че това все още е просто игра, момчетата с часове се препъвали из гористата местност, напълно загубени, докато Кинташ и съпругата му не ги открили.

Мъжът споделя, че е осъзнал ужасяващата истина, че децата са били умишлено изоставени, едва след като забелязал, че раниците им са пълни с вода, плодове, бисквити и резервни дрехи.

Двойката веднага завела изоставените малчугани, които са от Източна Франция, в местното полицейско управление. Там децата разказали на властите, че жестоката им майка първо ги нахранила, а след това изчезнала.

Момчетата нямали никакви документи за самоличност в себе си, но успели да разпознаят майка си по снимка, съобщава Correio da Manhã. Френските власти вече са започнали официално разследване срещу майката на децата и техния пастрок. Разследването по случая продължава.