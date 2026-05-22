Жестока майка подмами децата си с „лов на съкровища“ и ги изостави в гора

Две малки братчета от Франция са били изоставени в португалска гора от жестоките си родители. Безпомощните деца – на 3 и 5 години – са били спасени от преминаваща наблизо двойка във вторник вечерта

22 май 2026, 11:42
Източник: iStock/GettyImages

Д ве малки братчета от Франция са били изоставени в португалска гора от жестоките си родители. Те подмамили децата с фалшив лов на съкровища, след което завързали очите им на хиляди километри далеч от дома.

Безпомощните деца – на 3 и 5 години – са били спасени от преминаваща наблизо двойка във вторник вечерта. Те ги открили да се лутат панически по главен път в Монте Ново до Сул, носейки раници, натъпкани с дрехи и храна, съобщават португалските медии.

Артур Кинташ, местен хлебар, който открил разтърсените момчета, разказва, че те „пищели и плачели“. Той си спомня как по-големият брат му обяснил, че майка им ги е завела в гората и е закрила очите им като част от игра, но когато свалили превръзките, нея вече я нямало.

„За да измами децата, майка им завързала очите им и ги оставила в гората уж за игра. Казала им да вървят и да търсят скрита играчка“, споделя Кинташ пред медията SIC Notícias, пише The New York Post.

Вярвайки, че това все още е просто игра, момчетата с часове се препъвали из гористата местност, напълно загубени, докато Кинташ и съпругата му не ги открили.

Мъжът споделя, че е осъзнал ужасяващата истина, че децата са били умишлено изоставени, едва след като забелязал, че раниците им са пълни с вода, плодове, бисквити и резервни дрехи.

Двойката веднага завела изоставените малчугани, които са от Източна Франция, в местното полицейско управление. Там децата разказали на властите, че жестоката им майка първо ги нахранила, а след това изчезнала.

Момчетата нямали никакви документи за самоличност в себе си, но успели да разпознаят майка си по снимка, съобщава Correio da Manhã. Френските власти вече са започнали официално разследване срещу майката на децата и техния пастрок. Разследването по случая продължава.

Източник: The New York Post    
Радев: Трябва ни нов независим и обективен главен прокурор

Вижте новия ексцентричен тренд, който Лизо показа в Кан

Шофьор загина при катастрофа на пътя Хасково - Минерални бани

Българската „Бангаранга" срещу руската „Буря": Никола Дипчиков се изправя срещу абсолютна ММА легенда

От директор на индустриалния гигант WATTS до студентската скамейка | Милен Найденов

Дънди взриви "Капките" и грабна победата!

Това ли е планът за "победа" на Путин в Украйна

Куба предупреди САЩ с „кървава баня" при атака

Мерц поздрави Радев с победата на Дара в „Евровизия"

Европа се готви за първата мощна лятна жега, която се очаква да счупи температурни рекорди

Термометрите скачат с 11 градуса над нормата седмици преди официалното лято. Bloomberg предупреждава за опасен затворен кръг, който заклещва антициклона над континента

ДБ иска изслушване на Бойко Борисов, Теодора Георгиева, Емилия Русинова и Данаил Кирилов

Според Божидар Божанов правителство на ГЕРБ е изразило предпочитания кой да бъде европрокурор

Полицията спря пиян шофьор да вози ученици на екскурзия

Oт транспортната фирма изпратили друг водач

Краят на едно бягство: Обявиха кога приключва хитовият сериал "Емили в Париж"

Към Колинс за финалния сезон ще се присъединят познатите лица от актьорския състав: Ашли Парк, Лукас Браво, Люсиен Лависконт, Самюел Арнолд и Бруно Гуери

„Аз съм ангел": Скандални кадри показват среднощния арест на Бритни Спиърс

Бритни Спиърс е говорила „несвързано“ и е изглеждала в състояние на „драстични промени в настроението“, когато е била арестувана през март за шофиране под въздействие на субстанции. Това става ясно от наскоро публикуван доклад за ареста и видеозаписи

Внучката на Мусолини спечели италианския „Биг Брадър"

Спорната бивша актриса, певица и евродепутат Алесандра Мусолини грабна голямата награда от 100 000 евро

Борисов: Никога не съм бил в "Джуджетата", не познавам Петьо Еврото, а сега разбираме коя е Снежанка

"Няма да оставим да ни клеветят", заяви лидерът на ГЕРБ

Кошмарен час в затвора: Отложиха екзекуция след провал в САЩ

Медицинският екип се бори над 60 минути да постави смъртоносната инжекция на Тони Карутърс. След мъчителния опит губернаторът на Тенеси взе извънредно решение в последния момент

Министерският съвет на среща с DARA и БНТ за организацията на „Евровизия" 2027 г.

Очаква се в новия бюджет да бъде разписана и сметка за провеждането на песенния конкурс

Хората пропускат тази функция за защита в Windows

Операционната система на Microsoft вече има доста по-добри системи за сигурност. Една от тях осигурява защита на самото ядро, но често е пренебрегвана или дори изключвана в името на 2-3 процента подобрение на производителността, което е голям риск

Напрежението ескалира: Путин разпореди мащабни ядрени учения

Русия провежда едни от най-големите си ядрени учения от години насам, включващи 64 000 души, с цел да обучи силите си за „подготовката и използването на ядрени сили в случай на агресия“

„Има ли прикрито убийство?" Мистериозната смърт на редник в Костенец

Според близките войникът е убит след скандал и употреба на алкохол, разследващите не изключват и самоубийство

Израел удари болница в Южен Ливан, има ранени

Пострадали са няколко отделения на лечебното заведение, както и линейки

Иран: Тръмп се опитва да прехвърли вината на кюрдите?

Анализатори смятат, че Тръмп търси изкупителна жертва за собствения си политически провал във войната в Иран

Върховният лидер на Иран Моджтаба Хаменей отсече: Обогатеният уран си остава в Иран

Николай Младенов призова ООН да принуди „Хамас" да се разоръжи

Той заяви, че Израел също трябва да спазва задълженията си по действащото от октомври миналата година примирие

