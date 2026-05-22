Италианската полиция развали парти на Мик Джагър заради абсурдно правило

И талианските карабинери прекратиха предсрочно филмово парти с участието на рок легендата Мик Джагър. Причината за неочакваната намеса на органите на реда се оказа строго местно правило, което забранява пускането на музика в сряда, съобщават италианските медии, съобщава BBC.

Фронтменът на The Rolling Stones е празнувал заедно с актьорския състав и екипа на предстоящия филм Three Incestuous Sisters („Три сестри инцест“), в който блестят имената на Дакота Джонсън, Джеси Бъкли, Сърша Ронан и Джош О'Конър.

Празненството по случай края на снимачния процес се провеждало в заведение на малкия остров Стромболи, разположен край бреговете на Сицилия. Купонът обаче бил грубо прекъснат от полицията.

Тонколона с „разумен звук“ вдигна полицията на крак

Ръководителят на туристическата служба в Стромболи, Роза Олива, потвърди инцидента и остро критикува действията на органите на реда, определяйки ги като „наказателна акция“. Според информации в местните медии, музиката е свирила от една-единствена малка преносима колонка с напълно разумен обем, когато служителите на Карабинерите (националната военна полиция на Италия) нахлули и я спрели.

Полицейската забрана била посрещната със смесица от недоумение и смях от страна на холивудските гости, които все пак неохотно се подчинили на разпореждането, предава италианската информационна агенция ANSA.

Роза Олива изрази публично възмущението си:

„Това е поредният знак, че вместо един регион да бъде подкрепян и ценен след тежка зима, изпълнена с недостиг и пренебрежение, той бива санкциониран дори в моментите си на социално сближаване и световна видимост.“

Тя отправи критики и към кмета на община Липари – Рикардо Гуло, под чиято администрация попада остров Стромболи и който е автор на забраната за музика в сряда. „Човек би очаквал топло посрещане на тези гости или поне един поздрав и благодарност за огромния им принос към местната икономика“, допълни Олива.

Филмът: Звезден състав и семейна история

Лентата Three Incestuous Sisters е режисирана от Аличе Рорвахер, която вече има в биографията си номинация за престижната „Златна палма“ в Кан. Филмът е базиран на едноименния американски графичен роман и проследява живота на три сестри, влюбени в сина на местния пазач на фар, чието пристигане нарушава тяхното уединение.

Според предварителната информация сър Мик Джагър влиза именно в ролята на пазача на фара, а неговият син ще бъде изигран от звездата от сериала „Короната“ (The Crown) и филма „Претендентите“ (Challengers) Джош О'Конър.

В актьорския състав блести и легендарната Изабела Роселини. Нейното участие има огромна сантиментална стойност – точно седем десетилетия по-рано майка ѝ Ингрид Бергман снима класиката „Стромболи, земя на Бога“ (1950) под режисурата на баща ѝ Роберто Роселини.

Актрисата от „Синьо кадифе“ сподели в социалните мрежи кадри от пътуването си до активния вулкан на острова, отбелязвайки с вълнение, че работи по проект на същото място, където „родителите ѝ се влюбват през далечната 1949 година“.