Любопитно

Италианската полиция развали парти на Мик Джагър заради абсурдно правило

Карабинери в Италия спряха парти на остров Стромболи с Мик Джагър и холивудски звезди заради местно правило, забраняващо музиката в сряда. Купонът за края на филмови снимки бил прекъснат заради малка колонка, което предизвика вълна от недоволство

22 май 2026, 12:30
Източник: Getty Images

И талианските карабинери прекратиха предсрочно филмово парти с участието на рок легендата Мик Джагър. Причината за неочакваната намеса на органите на реда се оказа строго местно правило, което забранява пускането на музика в сряда, съобщават италианските медии, съобщава BBC.

Фронтменът на The Rolling Stones е празнувал заедно с актьорския състав и екипа на предстоящия филм Three Incestuous Sisters („Три сестри инцест“), в който блестят имената на Дакота Джонсън, Джеси Бъкли, Сърша Ронан и Джош О'Конър.

Празненството по случай края на снимачния процес се провеждало в заведение на малкия остров Стромболи, разположен край бреговете на Сицилия. Купонът обаче бил грубо прекъснат от полицията.

Тонколона с „разумен звук“ вдигна полицията на крак

Ръководителят на туристическата служба в Стромболи, Роза Олива, потвърди инцидента и остро критикува действията на органите на реда, определяйки ги като „наказателна акция“. Според информации в местните медии, музиката е свирила от една-единствена малка преносима колонка с напълно разумен обем, когато служителите на Карабинерите (националната военна полиция на Италия) нахлули и я спрели.

Полицейската забрана била посрещната със смесица от недоумение и смях от страна на холивудските гости, които все пак неохотно се подчинили на разпореждането, предава италианската информационна агенция ANSA.

Роза Олива изрази публично възмущението си:

„Това е поредният знак, че вместо един регион да бъде подкрепян и ценен след тежка зима, изпълнена с недостиг и пренебрежение, той бива санкциониран дори в моментите си на социално сближаване и световна видимост.“

Тя отправи критики и към кмета на община Липари – Рикардо Гуло, под чиято администрация попада остров Стромболи и който е автор на забраната за музика в сряда. „Човек би очаквал топло посрещане на тези гости или поне един поздрав и благодарност за огромния им принос към местната икономика“, допълни Олива.

Филмът: Звезден състав и семейна история

Лентата Three Incestuous Sisters е режисирана от Аличе Рорвахер, която вече има в биографията си номинация за престижната „Златна палма“ в Кан. Филмът е базиран на едноименния американски графичен роман и проследява живота на три сестри, влюбени в сина на местния пазач на фар, чието пристигане нарушава тяхното уединение.

Според предварителната информация сър Мик Джагър влиза именно в ролята на пазача на фара, а неговият син ще бъде изигран от звездата от сериала „Короната“ (The Crown) и филма „Претендентите“ (Challengers) Джош О'Конър.

В актьорския състав блести и легендарната Изабела Роселини. Нейното участие има огромна сантиментална стойност – точно седем десетилетия по-рано майка ѝ Ингрид Бергман снима класиката „Стромболи, земя на Бога“ (1950) под режисурата на баща ѝ Роберто Роселини.

Актрисата от „Синьо кадифе“ сподели в социалните мрежи кадри от пътуването си до активния вулкан на острова, отбелязвайки с вълнение, че работи по проект на същото място, където „родителите ѝ се влюбват през далечната 1949 година“.

Източник: BBC    
Радев: Трябва ни нов независим и обективен главен прокурор за разплитане на случаите "Пепи Еврото" и "Нотариуса"

Дънди взриви "Капките" и грабна победата!

Това ли е планът за "победа" на Путин в Украйна

Куба предупреди САЩ с „кървава баня" при атака

Мерц поздрави Радев с победата на Дара в „Евровизия"

Почина легендарният спортен коментатор Тодор Попов

Той си е отишъл от този свят след кратко боледуване

Русия обвини Украйна в „чудовищно престъпление" след смъртоносна атака с дрон в Луганска област

Мощен взрив в нефтохимически завод в Унгария, има жертва и ранени

Пожарникарите са локализирали пламъците, операцията продължава

Тези три зодии са фаворити на съдбата: Чакат ги пари и успех

Хороскопът за 22–24 май обещава на няколко зодии период на важни решения, неочаквани новини и преоценка на плановете. Астрологичните аспекти на тези дни ще помогнат да се избегнат грешки, да се видят нови възможности и да се подобри финансовото положение

Бум на гонорея и сифилис в Европа. Коя страна е най-засегната

„Тези инфекции могат да причинят тежки усложнения, като хронична болка и безплодие, а в случая със сифилиса – проблеми със сърцето или нервната система“, каза Бруно Чианчио, ръководител на отдела за директно предавани и предотвратими чрез ваксини заболявания към ECDC

Европа се готви за първата мощна лятна жега, която се очаква да счупи температурни рекорди

Термометрите скачат с 11 градуса над нормата седмици преди официалното лято. Bloomberg предупреждава за опасен затворен кръг, който заклещва антициклона над континента

ДБ иска изслушване на Бойко Борисов, Теодора Георгиева, Емилия Русинова и Данаил Кирилов

Според Божидар Божанов правителство на ГЕРБ е изразило предпочитания кой да бъде европрокурор

Германско разследване разкрива, че Русия тайно разполага ядрени ракети на морското дъно

Медийните гиганти WDR и NDR извадиха наяве класифицирания проект „Скиф“. Сателитни снимки и секретни бази данни разкриват как Москва крие невидими оръжия в океана

Жестока майка подмами децата си с „лов на съкровища" и ги изостави в гора

Две малки братчета от Франция са били изоставени в португалска гора от жестоките си родители. Безпомощните деца – на 3 и 5 години – са били спасени от преминаваща наблизо двойка във вторник вечерта

Правосъдният министър призова за отстраняване на Борислав Сарафов и от Следствието

Редно е всички лица, които са в управлението на държавата, да имат публичност на имуществата си и съответно да подлежат на по-засилен обществен контрол, отбеляза Николай Найденов

Тръмп: Може да стана премиер на Израел, Нетаняху прави каквото му кажа

Говорейки пред репортери в сряда, 20 май, преди церемонията по дипломирането в Академията на Бреговата охрана на САЩ, президентът каза, че „би могъл да се кандидатира за премиер“ в Израел и че е изключително популярен там

Чудото, което всички чакаха: Джеси Джей победи рака

Битката наложи сериозни промени в кариерата ѝ

Вижте новия ексцентричен тренд, който Лизо показа в Кан

Певицата издигна тенденцията на „голите рокли“ до нови, сюрреалистични висоти по време на галавечерта amfAR

Полицията спря пиян шофьор да вози ученици на екскурзия

Oт транспортната фирма изпратили друг водач

Краят на едно бягство: Обявиха кога приключва хитовият сериал "Емили в Париж"

Към Колинс за финалния сезон ще се присъединят познатите лица от актьорския състав: Ашли Парк, Лукас Браво, Люсиен Лависконт, Самюел Арнолд и Бруно Гуери

„Аз съм ангел": Скандални кадри показват среднощния арест на Бритни Спиърс

Бритни Спиърс е говорила „несвързано“ и е изглеждала в състояние на „драстични промени в настроението“, когато е била арестувана през март за шофиране под въздействие на субстанции. Това става ясно от наскоро публикуван доклад за ареста и видеозаписи

