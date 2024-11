Politico: Европа е атакувана от Русия - защо не отвръща на удара?

А ко не е било закъснението на свързващ полет, запалителната бомба вероятно е щяла да избухне в самолет, летящ високо над Европейския съюз. Вместо това тя се възпламенява на земята на германското летище в Лайпциг, подпалвайки контейнер за въздушен превоз на товари на куриерска компания, пише Politico.

Служители на западните разузнавателни служби смятат, че нападението, извършено през юли, е било пробна акция на руски агенти, които са планирали да поставят подобни бомби на полети до Съединените щати.

„От известно време наблюдаваме агресивни действия от страна на руските разузнавателни служби“, казва Томас Халденванг пред Politico, който наскоро се оттегли от поста председател на Федералната агенция за вътрешно разузнаване на Германия.

„Русия използва целия набор от инструменти - от оказване на влияние върху политическите дискусии до кибератаки срещу критична инфраструктура и саботажи в значителен мащаб“, каза той.

Кремъл отдавна води т.нар. хибридна война срещу европейските държави, включително кампании за дезинформация, хакерски атаки, кибератаки и намеса в изборите, за да дестабилизира европейските общества и през последните няколко години да ги подтикне да намалят военната си подкрепа за Украйна.

Миналата седмица Германия заяви, че два подводни телекомуникационни кабела в Балтийско море са били прекъснати в резултат на саботаж.

„Трябва да заключим, без да знаем кой точно го е направил, че става въпрос за хибридно действие и също така трябва да приемем - без да знаем - че става въпрос за саботаж“, заяви германският министър на отбраната Борис Писториус.

