Р уските сили са задържали британец, докато се бие за Украйна, според доклади. В разпространено онлайн видео мъж, облечен в военна униформа, се идентифицира като 22-годишния Джеймс Скот Рис Андерсън и заявява, че е служил в британската армия.

Руската държавна информационна агенция ТАСС цитира военен източник, който твърди, че „британският наемник“ е бил заловен в района на Курск, в Русия, част от който Украйна завзе след неочаквана офанзива през август.

