НАТО: Севернокорейските войски са в Курск, за да помогнат на Русия

С евернокорейски войници, които подпомагат Москва, са били разположени в Курск, руски регион, частично контролиран от украинските сили, заяви в понеделник генералният секретар на НАТО, Марк Рюте.

(Във видеото: САЩ: Имаме доказателства, че поне 3000 войници на Северна Корея са разположени в Русия)

Неговите коментари, потвърждаващи по-ранни разузнавателни данни от Украйна, показват, че севернокорейските войски вече са в готовност за бой с украинската армия. Киевските военни завзеха части от Курск през август по време на операция, представляваща първото нахлуване в Русия след Втората световна война.

Подкрепата на Пхенян за руския президент Владимир Путин предизвика притеснения в западните съюзници, а Рюте определи разполагането на севернокорейски войски като "опасно разширяване" на конфликта.

