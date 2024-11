"Ние не сме съюзници, имаме някои общи интереси": Русия би предала Иран на мига

Р уският президент Владимир Путин казва, че има черен колан по джудо, което, както обича да казва, му е дало важен житейски урок - гъвкавост. Всъщност нито един постулат не е оказал по-голямо влияние върху политическата доктрина на Русия, особено на международната сцена. Това пише в свой коментар Джоузеф Епщайн за Newsweek.

Въпреки 30-годишния си съюз Русия не се намеси, след като Азербайджан си върна Нагорни Карабах - регион, който Армения по-рано беше завзела с руска помощ. След 32 години донякъде приятелски отношения Русия внезапно стана враждебна и към Израел. А след повече от 20 години слаби връзки Русия засили отношенията си със Саудитска Арабия.

В наши дни Путин лесно се ориентира според интересите си. Армения се преориентира към Запада. Заемането на антиизраелска позиция по отношение на Газа помогна на Москва да се сближи с Иран, да се противопостави на Съединените щати и да увеличи привлекателността на Русия в развиващия се свят. Саудитска Арабия и Русия откриха общи интереси в Сирия, Турция и добива на петрол, посочва Епщайн.

Но сега Русия може би се подготвя за още един завой - този път от Иран.

Има две ясни причини за промяна в политиката - отслабването на Иран в Сирия и Армения и използването на позицията ѝ на играч в Близкия изток, за да получи отстъпки за мирно споразумение в Украйна.

Със сигурност Русия и Иран си сътрудничат на безпрецедентно ниво в последно време, пише авторът на Newsweek.

Русия предупредила Иран преди израелската атака

През септември Иран достави на Русия балистични ракети с малък обсег. Двете страни са на прага на подписването на дългоочаквания стратегически договор, който ще включва по-тясно сътрудничество в областта на отбраната. Неотдавна двете държави свързаха банковите си системи, за да избегнат западните санкции. Но въпреки това сътрудничество, страните не се разбират по отношение на действията си в региони, където и двете имат огромно влияние.

И никъде това не е толкова очевидно, колкото в Сирия, посочва Епщайн.

За да остане на власт по време на сирийската гражданска война, която почти го свали от власт, президентът Башар Асад покани Русия и Иран, жертвайки независимостта на Сирия. И макар че Москва и Техеран са намерили точки на сътрудничество, те имат противоположни цели. Русия иска Сирия да остане неин стабилен регионален васал, докато Иран иска да продължи да използва Дамаск във войната си с Израел, коментира той.

Преди да нахлуе в Украйна през 2022 г., Русия имаше почти пълна власт в Сирия, особено след инсталирането на ракетната система С-400, която е способна да прихваща изтребители F-16. Както каза тогава един израелски служител на отбраната, „една муха не може да прехвръкне над Сирия без съгласието на Русия“.

Русия държеше това над Израел и Иран, което караше и двете страни да се съобразяват с Путин. Понякога Москва позволяваше на Иран да пренася контрабандно оръжия през Сирия за “Хизбула”; понякога позволяваше на Израел да бомбардира ирански цели. Това не беше първият път, когато Москва се намесваше в средата на конфликт, за да получи власт над двете страни. Тя е използвала подобна тактика с Армения и Азербайджан, като е продавала оръжия и на двете страни.

След нахлуването в Украйна Русия бързо пренасочи ресурси за финансиране на военните усилия, включително от Сирия. Иран побърза да запълни вакуума.

