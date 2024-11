Великобритания: Страните от НАТО са в скрита кибервойна с Русия

М инистърът на труда на Обединеното кралство Лиз Кендъл заяви днес, че страните от НАТО са въвлечени в "скрита кибервойна" с Русия, предаде ДПА.

Следващата седмица нейният колега Пат Макфадън ще предупреди в голяма реч, че Русия е готова да започне серия от кибератаки срещу Великобритания и други членове на НАТО, тъй като се стреми да отслаби подкрепата за Украйна.

'Russia will do everything in its power to destabilise not only Ukraine, but NATO allies'



Work & Pensions Secretary Liz Kendall warns Russia is waging a "hidden cyber war" but will not say whether the UK is at a heightened state of readiness.



