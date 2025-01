Еврокомисар: ЕС не трябва да зависи от други страни за своите космически проекти

Е С не трябва да зависи от други страни за своите космически проекти, трябва да имаме възможности за изстрелване на спътници от европейски площадки, заяви еврокомисарят за отбраната и Космоса Андрюс Кубилюс пред участниците в Европейската космическа конференция в Брюксел.

Трябва да бъдем самостоятелни в Космоса, това е изключително важно за нашата стратегическа независимост, посочи той. Не трябва да зависим от ракетите на чужди държави, трябва да разполагаме с площадки за изстрелване от наша земя, необходимо е да увеличим възможностите за космическа отбрана, призова Кубилюс.

Той отбеляза, че е възможно след пет години Русия да бъде в състояние да се изправи срещу страна от НАТО. Трябва да използваме Космоса за защита на нашите държави и общества, събираните данни в обрита са от съществено значение за отбраната, както показа войната в Украйна, добави еврокомисарят. Той посочи, че ЕС работи за създаване на сигурна спътникова система за обмен на правителствена информация и за защита на тази мрежа.

European Space Conference 2025



Live from the Press Point European Space Policy: A future Outlook



📢

Commissioner for Defence and Space, @KubiliusA@esa Director General, @AschbacherJosef



Watch their interventions ⬇️ pic.twitter.com/XtlLW0Ulva