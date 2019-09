Н е е трудно да забележим влиянието на френския президент Еманюел Макрон в речта на Урсула фон дер Лайен, с която тя представи избраните от нея комисари, или количеството на най-добрите позиции в ЕС, които получи Франция. Но идеята за силна Европа съблазнява и германците, пише базираният в Брюксел Euractiv.



Предишната Европейска комисия беше обещала да бъде "политическа", но фон дер Лайен иска да отведе нещата с една крачка напред.

Избраният председател на Европейската комисия иска Европа, която да е "по-силна на международната сцена"; по-специално в борбата с изменението на климата и защита на многостранността.

Тя иска нейната Комисия да бъде "геополитическа" и повери на пристигащия ръководител на ЕС по външната политика испанецът Джозеп Борел да създаде работна група, наречена "По-силна Европа в света".

Въпреки че не е много немска, тази визия за наднационална сила се съчетава идеално с изказванията на Макрон. Независимо дали в своето обръщение в Сорбоната или в речта към френските посланици в края на август, изглежда, че френският президент поставя в основата на проекта си идеята за геополитическата сила на Европа.

"Макрон теоретизира за ролята на Европа и неговите аргументи бяха възприети от избрания председател на Европейската комисия, но има европейска динамика в полза на това", подчерта Стефан Сежурне, ръководител на френската делегация на "Обнови Европа", който казва, че е доволен от новия екип от предложени комисари и този подход към властта.

Сред другите партии Франсоа-Ксавие Белами от консервативната Европейска народна партия (ЕНП) подкрепя новата комисия, особено в нейния консервативен подход към въпроса за миграцията.

Подобно на бившия шпитценкандидат от ЕНП Манфред Вебер, Белами също подкрепя миграционния портфейл, даден на гръцкия комисар, със заглавие "Европейски начин на живот". Левицата и Зелените обаче осъдиха названието.

С изключение на по-крайните партии, има консенсус за засилване на властта на ЕС на геополитическата сцена.

Според обширно проучване, проведено от експертния център ECFR, Макрон и неговият антураж само се присъединяват към основна тенденция сред европейците, които искат Европа да стане геополитически играч.

От 60 000 европейци, изследвани от YouGov, все по-голям брой вярват, че ако Европа се срине, най-значителната загуба ще бъде тази на блок, който може да се противопостави на властта на САЩ и Китай. Това вярват 34% от французите, но също и 30% от германците, както и 27% от испанците.

Франция, като движеща сила в този ход, също премина в настъпление, когато става въпрос за отговорност, което предизвиква търкания в Германия. Освен че повлия на назначенията, изказванията и дори изборите, направени от фон дер Лийен, Франция получи жизненоважно място в Комисията. Френският комисар Силви Гулард бе определена да управлява вътрешния пазар и ресора отбрана.

Франция също запази контрола над преговорите за Брекзит, тъй като Мишел Барние запази поста си. А Европейската централна банка ще се управлява от Кристин Лагард, която беше назначена за следващ управляващ директор на институцията.

Други държави-членки могат да ревнуват от такъв списък. Но това също отразява как френската дипломация подхожда към този въпрос, докато предишната администрация на Франсоа Оланд се предаде по въпроса.

Промяна на курса за Германия

В Германия изборът на фон дер Лейен, която е част от вътрешния кръг на канцлера Ангела Меркел, поражда надежди, че страната отново ще се активизира на европейската сцена.

"Очаквам това!" – заяви Франциска Брантнер, член на Бундестага и говорител на парламентарната група на Зелените по европейската политика.

"Германия трябва да сложи край на своята "не" политика по отношение на всички амбициозни инициативи на европейската политика, предприети за справяне с предизвикателството на кризата с климата", каза тя.

Зеленият евродепутат посочи, че дори и да закъснее, все още има време канцлерът да мобилизира правителството си, за да отговори най-накрая на предложенията на френския президент, "които той не спира да поставя на масата през последните години".

"Германия трябва да се възползва от тази възможност да поеме активна роля в Европа. От началото на кризата с еврото през 2008 г. тя намали ролята си и стигна до там да спре всякакви нови инициативи", добави тя.

Според евродепутата обаче изглежда, че нещата се движат, след като фон дер Лейен беше назначен да ръководи новата Комисия.

Тя посочи, че избраният председател включи в програмата си конкретни обещания като мобилизиране на един трилион евро за десет години за развиващите се страни за финансиране на борбата срещу глобалното затопляне. "Германия, надявам се, няма да се противопостави", каза тя.

