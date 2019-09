В новата Европейска комисия българката Мария Габриел е предложена за еврокомисар по иновациите и младежтa. Това съобщи председателят на ЕК Урсула фон дер Лайен при представянето на ресорите на новата Европейска комисия.

"Мария Габриел работи с всеотдайност в ресора на цифровите технологии, а сега ще създава перспективи за новите поколения", каза фон дер Лайен.

Новоизбраният председател на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен представи днес своя екип и новата структура на комисията на специална пресконференция в Брюксел.

При избора на членовете от екипа си тя е спазила половия паритет. Сред еврокомисарите има 14 мъже и 13 жени. 8 от тях са от предишния състав на ЕК.

В началото на своето изказване Урсула фон дер Лайен благодари на Жан Клод Юнкер и каза, че е научила много от него.

"Искам комисия, която да води с решителност, която да се съсредоточи с основните проблеми и да намери отговори", заяви Урсула фон дер Лайен. Тя добави, че с екипа си ще работи за по-силна Европа в световен план и нов тласък за европейската демокрация.

"Искам тази комисия да бъде гъвкава и модерна, да бъда председател на колегиум, който се вслушва в Европа и желанията на европейските граждани", каза още тя.

"Нашите цели са също да намалим административната тежест, когато създаваме нови закони – тогава също ще прилагаме принципа на заместване".

"Искаме да дадем нов тласък на демокрацията, важно е гласът да бъде чут и всеки да може да участва в начина, по който обществото е изградено", каза още Урсула фон дер Лайен.

"I want this commission to be a flexible, modern, agile commission."



The incoming President of the European Commission @vonderleyen says she is committed to "understanding Europe" and listening to what Europeans want.



Follow live #Brexit updates here: https://t.co/Px6GtnkG4d pic.twitter.com/vPoUzyqrf2