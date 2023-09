Ето защо земетресението в Мароко беше толкова смъртоносно

Повече от 2500 души загинаха при мощното земетресение с магнитуд 6,8 в Мароко на 8 септември. Епицентърът е бил във Високите Атласки планини, на 44 мили (71 км) югозападно от Маракеш. Мойна Спунер от The Conversation Africa се допитаха до Хосе А. Пелаес, професор по геофизика, който е провел изследвания на сеизмичната активност в Мароко, за това какво е довело до тази ситуация.

Какви геоложки фактори допринесоха за това земетресение?

Повърхността на Земята е съставена от няколко тектонични плочи - големи сегменти от външния слой на планетата, които се движат една срещу друга. Това движение е причина за различни геоложки явления, като земетресения, вулкани и образуване на планини и океански басейни.

Тектоничната активност в Мароко е свързана предимно със сближаването на Евразийската и Нубийската (Африканската) плоча. Притискането на Евразийската плоча към Нубийската плоча е довело до образуването на Атласките планини, които преминават през Мароко, Алжир и Тунис. Именно в тези планини се е намирал епицентърът на скорошното земетресение.

В момента сблъсъците между плочите водят до скъсяване на Атласките планини, което обяснява сеизмичността на района. Знаем това благодарение на данните от GPS измерванията, които показват, че всяка година те се приближават една към друга с около 1 милиметър.

Това скъсяване и свиване предизвиква т.нар. разломи - огромно триене между плочите. Тези разломи са вероятната причина за това земетресение. Учените смятат, че тези разломи са активни от дълго време, от няколко милиона години насам.

Освен това, както посочват различни изследователи, планините на Високия Атлас имат уникална геоложка особеност, при която най-външният и твърд слой на Земята, наречен литосфера, е по-тънък от обикновено, в съчетание с необичайно издигане на мантията. Всички тези особености биха могли да повлияят за възникването на това земетресение с висока сила.

Каква е историята на земетресенията в Мароко?

Сеизмичната активност и нейните явления, като земетресенията, не са необичайни за Мароко.

През последните хиляда години земетресенията, които засягат Мароко, са се случвали главно в два района. Единият морски, по протежение на трансформационния разлом Азорски острови-Гибралтар и Алборанско море, и другият, на сушата, по протежение на планините Риф в северната част на Мароко и планинската верига Тел Атлас в северозападен Алжир. Земетресенията по протежение на Атлаския пояс са по-малко на брой, но не са необичайни.

