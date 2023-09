След земетресението в Мароко: Близо 2700 са вече жертвите на катастрофалния трус

Ж ертвите на катастрофалното земетресение в Мароко вече са 2681, а ранените 2501, предаде Франс прес, като се позова на нови данни, публикувани от местните власти.

Марокански спасителни екипи, подкрепени от чужди екипи, продължават издирвателните операции и оказването на помощ на хората, останали без покрив над главите си.

▶️ Morocco earthquake: Many homes damaged, residents forced to sleep outside https://t.co/2oMHDLVYPz pic.twitter.com/YIUg2JyDfA

Най-тежкото земетресение от шест десетилетия в Мароко стана в петък вечерта и опустоши цели села в района, намиращ се югозападно от туристическия град Маракеш, който е в централната част на страната.

▶️ Morocco earthquake aid: What help are the Spanish providing? https://t.co/qyJy3yu2o8 pic.twitter.com/Wj79iHLRis