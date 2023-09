След опустошителното земетресение: ЕС отпуска помощ в размер на 1 млн. евро за Мароко

В отговор на смъртоносното земетресение с магнитуд 6,8, което разтърси централната част на Мароко през нощта на 8 септември, ЕС отпуска първоначално финансиране в размер на 1 млн. евро за хуманитарна помощ в подкрепа на най-засегнатите хора. Това финансиране има за цел да подкрепи усилията за оказване на помощ, полагани от хуманитарните партньори в страната.

🇲🇦 Using heavy equipment and even their bare hands, rescuers in #Morocco continue their efforts to find survivors of a devastating earthquake that has so far killed more than 2,100 people. FRANCE 24's @yinka_oyetade brings us the latest news from the rescue operation. pic.twitter.com/ce9k25Bn8j

От началото на земетресението Координационният център на ЕС за спешно реагиране следи отблизо ситуацията и поддържа връзка с мароканските власти, като предлага пълната помощ на ЕС в областта на гражданската защита.

The EU stands with the people of Morocco.



Following the tragic earthquake, we released initial humanitarian aid to help the most affected people via our local partners.



We are monitoring the situation and are in contact with authorities, ready to offer them full assistance.