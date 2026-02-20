България

ЦИК определи броя на мандатите в многомандатните изборни райони

20 февруари 2026, 19:27
Източник: Георги Димитров/ Vesti.bg

Ц ентралната избирателна комисия определи броя на мандатите в многомандатните изборни райони в изборите за народни представители за предстоящите избори, съобщиха от ЦИК. 

Комисията определя мандатите за всеки многомандатен изборен район въз основа на единна норма на представителство за цялата страна в зависимост от броя на населението по данни, предоставени от Националния статистически институт, и въз основа на Методиката за определяне на резултатите от гласуването и разпределянето на мандатите при избори за народни представители, както следва:

Първи Благоевградски - 11 мандата;

Втори Бургаски - 14 мандата;

Трети Варненски - 16 мандата;

Четвърти Великотърновски - 7 мандата;

Пети Видински - 4 мандата;

Шести Врачански - 5 мандата;

Седми Габровски - 4 мандата;

Осми Добрички - 5 мандата;

Девети Кърджалийски - 5 мандата;

Десети Кюстендилски - 4 мандата;

Единадесети Ловешки -  4 мандата;

Дванадесети Монтана - 4 мандата;

Тринадесети Пазарджишки - 8 мандата;

Четиринадесети Пернишки - 4 мандата;

Петнадесети Плевенски - 8 мандата;

Шестнадесети Пловдив -11 мандата;

Седемнадесети Пловдивски - 11 мандата;

Осемнадесети Разградски - 4 мандата;

Деветнадесети Русенски - 7 мандата;

Двадесети Силистренски - 4 мандата;

Двадесет и първи Сливенски - 6 мандата;

Двадесет и втори Смолянски - 4 мандата;

Двадесет и трети София - 19 мандата;

Двадесет и четвърти София - 13 мандата;

Двадесет и пети София - 14 мандата;

Двадесет и шести Софийски - 8 мандата;

Двадесет и седми Старозагорски - 11 мандата;

Двадесет и осми Търговищки - 4 мандата;

Двадесет и девети Хасковски - 8 мандата;

Тридесети Шуменски - 5 мандата;

Тридесет и първи Ямболски - 4 мандата;

Тридесет и втори извън страната - 4 мандата.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд (ВАС) чрез ЦИК в тридневен срок от обявяването му.

Източник: БТА, Петра Куртева    
Цик избори мандати
