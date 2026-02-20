ЦИК определи броя на мандатите в многомандатните изборни райони

Ц ентралната избирателна комисия определи броя на мандатите в многомандатните изборни райони в изборите за народни представители за предстоящите избори, съобщиха от ЦИК.
Комисията определя мандатите за всеки многомандатен изборен район въз основа на единна норма на представителство за цялата страна в зависимост от броя на населението по данни, предоставени от Националния статистически институт, и въз основа на Методиката за определяне на резултатите от гласуването и разпределянето на мандатите при избори за народни представители, както следва:
Първи Благоевградски - 11 мандата;
Втори Бургаски - 14 мандата;
Трети Варненски - 16 мандата;
Четвърти Великотърновски - 7 мандата;
Пети Видински - 4 мандата;
Шести Врачански - 5 мандата;
Седми Габровски - 4 мандата;
Осми Добрички - 5 мандата;
Девети Кърджалийски - 5 мандата;
Десети Кюстендилски - 4 мандата;
Единадесети Ловешки - 4 мандата;
Дванадесети Монтана - 4 мандата;
Тринадесети Пазарджишки - 8 мандата;
Четиринадесети Пернишки - 4 мандата;
Петнадесети Плевенски - 8 мандата;
Шестнадесети Пловдив -11 мандата;
Седемнадесети Пловдивски - 11 мандата;
Осемнадесети Разградски - 4 мандата;
Деветнадесети Русенски - 7 мандата;
Двадесети Силистренски - 4 мандата;
Двадесет и първи Сливенски - 6 мандата;
Двадесет и втори Смолянски - 4 мандата;
Двадесет и трети София - 19 мандата;
Двадесет и четвърти София - 13 мандата;
Двадесет и пети София - 14 мандата;
Двадесет и шести Софийски - 8 мандата;
Двадесет и седми Старозагорски - 11 мандата;
Двадесет и осми Търговищки - 4 мандата;
Двадесет и девети Хасковски - 8 мандата;
Тридесети Шуменски - 5 мандата;
Тридесет и първи Ямболски - 4 мандата;
Тридесет и втори извън страната - 4 мандата.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд (ВАС) чрез ЦИК в тридневен срок от обявяването му.