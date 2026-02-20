Дрога и оръжия, разбиха група за трафик на момичета в София

Трима мъже са арестувани за сексуална експлоатация при спецоперация на ГДБОП по линия на трафик на хора.

Софийската районна прокуратура е повдигнала обвинения на трима за набиране и транспортиране на лица с цел да бъдат използвани за принудителни развратни действия, съобщиха от Главна дирекция "Борба с организираната престъпност".

Тримата са задържани за до 72 ч. Арестувани са при операция на ГДБОП на 18 февруари в София, като в хода ѝ са иззети и наркотици и оръжия.

През миналата година тримата са участвали в склоняване към проституция, осигуряване на транспорт и охрана, публикуване на обяви за извършване на сексуални услуги, като на момичетата са създавани профили в платформи за платено съдържание за възрастни без тяхно съгласие.

В началото заработената сума се е поделяла поравно, а впоследствие - отчитана изцяло на организаторите на сводническата дейност. При настояване от страна на жертвите за прекратяване на платените сексуалните услуги са отправяни заплахи за живота и здравето им.

При претърсването на пет адреса са открити общо 550 грама амфетамин, 100 грама метамфетамин, два килограма марихуана, везна, мобилни телефони, палки и мачете, пушка и патрони.