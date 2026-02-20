Затварят летище „Васил Левски“ заради ремонт за кратко следващата седмица

Р егулярни дейности по почистване на пространството около пистата няма да позволи самолети да кацат и излитат за няколко часа от летище "Васил Левски" на 23 и 24 февруари.

Временна организация на движението пред Терминал 2 на летище „Васил Левски“

От аеропорта уточниха пред NOVA, че в понеделник между 1:15 и 2:50 ч. през нощта, както и от 1:05 до 3: 35 във вторник е предвиден ремонт на шахти.

През този интервал няма планирани полети, а затварянето не е свързано по никакъв начин с присъствието на американските самолети у нас, казаха от пресцентъра на летището.

Причина за спекулации стана присъствието на военни самолети на САЩ на аеропорта, както и съобщение в X на Flightradar24, според което временно ще бъдат спрени всички полети, освен военните.