Затварят летище „Васил Левски“ заради ремонт за кратко следващата седмица

Р егулярни дейности по почистване на пространството около пистата няма да позволи самолети да кацат и излитат за няколко часа от летище "Васил Левски" на 23 и 24 февруари.
От аеропорта уточниха пред NOVA, че в понеделник между 1:15 и 2:50 ч. през нощта, както и от 1:05 до 3: 35 във вторник е предвиден ремонт на шахти.
През този интервал няма планирани полети, а затварянето не е свързано по никакъв начин с присъствието на американските самолети у нас, казаха от пресцентъра на летището.
Причина за спекулации стана присъствието на военни самолети на САЩ на аеропорта, както и съобщение в X на Flightradar24, според което временно ще бъдат спрени всички полети, освен военните.
Attention night🦉s. Bulgaria's Sofia International Airport will be closed for all flights except military flights on February 23rd from 0115 to 0250, and again on the 24th from 0105 to 0335. pic.twitter.com/h3yYAYFlfM— Flightradar24 (@flightradar24) February 20, 2026