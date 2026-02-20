Почина д-р Персенски - хирургът, извършил първата операция по смяна на пола у нас

П очина уважаваният лекар и изтъкнат хирург д-р Калоян Персенски. Тъжната вест съобщиха от МБАЛ "Надежда". Той стана известен още преди 34 години, когато извърши първата у нас операция по смяна на пола.

"С прискърбие съобщаваме, че на 19 февруари ни напусна д-р Калоян Персенски - изтъкнат хирург, уважаван лекар и изключителен човек. Той беше част от екипа на болница "Надежда" от нейното откриване през 2013 г.", написаха от лечебното заведение.

Благодарение на неговия професионализъм и отдаденост бяха положени основите на едно от ключовите структурни звена в болницата - отделение "Хирургия", на което д-р Персенски беше ръководител в първите години от създаването на "Надежда".