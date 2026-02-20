Хавиер Милей изненада с изпълнение на Елвис Пресли по време на Съвета за мир на Тръмп

П резидентът на Аржентина Хавиер Милей поднесе необичаен спектакъл на първото заседание на Съвета за мир, състояло се вчера във Вашингтон, пише АНСА.

Милей седеше до унгарския премиер Виктор Орбан. В даден момент камерите на фоторепортерите го уловиха как пее парчето "Burning Love" на Елвис Пресли и как после се смее и шегува с Орбан.

Милей е известен с рок изявите си по време на предизборни концерти и други прояви. Обикновено той изпълнява аржентински парчета.

🇭🇺 | Budapest, Hungría | El presidente de Argentina, Javier Milei, protagonizó un momento inesperado al cantar el tema Burning Love de Elvis Presley junto al presidente de la FIFA, Gianni Infantino, y el primer ministro húngaro, Viktor Orbán.



La escena, captada en video, mostró… pic.twitter.com/CiL75F6vmQ