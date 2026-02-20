Хавиер Милей изненада с изпълнение на Елвис Пресли по време на Съвета за мир на Тръмп

П резидентът на Аржентина Хавиер Милей поднесе необичаен спектакъл на първото заседание на Съвета за мир, състояло се вчера във Вашингтон, пише АНСА.
Милей седеше до унгарския премиер Виктор Орбан. В даден момент камерите на фоторепортерите го уловиха как пее парчето "Burning Love" на Елвис Пресли и как после се смее и шегува с Орбан.
Милей е известен с рок изявите си по време на предизборни концерти и други прояви. Обикновено той изпълнява аржентински парчета.
🇭🇺 | Budapest, Hungría | El presidente de Argentina, Javier Milei, protagonizó un momento inesperado al cantar el tema Burning Love de Elvis Presley junto al presidente de la FIFA, Gianni Infantino, y el primer ministro húngaro, Viktor Orbán.— Z101 Digital (@z101digital) February 20, 2026
La escena, captada en video, mostró… pic.twitter.com/CiL75F6vmQ
Сега обаче поведението му на Съвета за мир породи смесени коментари. Според някои анализатори той се е държал детински по време на една сериозна проява.
Кадрите от изявата на Милей на Съвета за мир са взети от акаунта в „Инстаграм“ на Орбан, пише АНСА.