Намериха изчезналия риболовен кораб на дъното на морето

Приложения за следене на трафика показват последните минути на кораба

20 февруари 2026, 15:19
Намериха изчезналия риболовен кораб на дъното на морето
Източник: iStock

О ткриха риболовния кораб, който изчезна от радарите в сряда сутринта. Това научи NOVA от свои източници.

Плавателният съд с трима души на борда - 58 годишният капитан Христо Спасов, 25 годишният му син и още един работник, е открит на морското дъно в района, където вчера водолази и рибари доброволци направиха оглед и откриха значително количество дизелово гориво на повърхността на морето. Още вчера стана ясно, че дълбочината в района на изчезването е около 38 метра.

Продължава издирването на кораб, обследват морското дъно край Маслен нос

Тази сутрин експерти от Дирекция „Морска администрация“ - Бургас са извършили обследване на морското дъно в района на Маслен нос, където имаше предположения, че може да е потънал рибарски кораб ВН 8112. Приложения за следене на трафика показват последните минути на кораба, преди изчезването му. 

Нефтено петно е открито край Маслен нос, където изчезна кораб

Днес на място са Водолазен катер на ВМС от ВМБ-Бургас, с който  водолази и подводен дрон правят оглед на потъналото плавателно средство, кораб "Поморие" на Гранична полиция, катер "Спасител 2" на Морска администрация, който прави оглед с инспектори за разлив.

Източник: NOVA    
изчезнал кораб Маслен нос
Голям протест в София с искане за справедливост за убитата Евгения Владимирова
Ексклузивно

Голям протест в София с искане за справедливост за убитата Евгения Владимирова

Преди 19 часа
Украйна започна контраатака
Ексклузивно

Украйна започна контраатака

Преди 20 часа
Новородено бебе почина в София
Ексклузивно

Новородено бебе почина в София

Преди 19 часа
Жестоко убийство в Пловдивско
Ексклузивно

Жестоко убийство в Пловдивско

Преди 22 часа
