Президентът подписа указ за освобождаването на Стоил Цицелков

Това стана, след като по-рано днес самият Цицелков подаде оставката си

20 февруари 2026, 15:12
Президентът подписа указ за освобождаването на Стоил Цицелков
Източник: БТА

П резидентът Илияна Йотова подписа указ за освобождаването на Стоил Цицелков като служебен заместник министър-председател.

Това стана, след като по-рано днес самият Цицелков подаде оставката си. Той трябваше да отговаря в служебния кабинет за провеждането на четни избори.

Ден след клетвата - първа оставка в служебния кабинет

От "Има такъв народ" обаче изнесоха информация, за инцидент с жена в Гана, след което Цицелков е получил 5-годишна забрана от Европейската комисия да ходи на мисии за наблюдаване на избори.

Днес Цицелков отговори, че това е атака срещу служебното правителство и подчерта, че се изваждат "приключени административни въпроси от преди повече от десетилетие".

„Поемам отговорност“: Андрей Гюров проговори за труса с оставката на Цицелков

"Разговарях с премиера Андрей Гюров, не беше лесен разговорът, получих огромна подкрепа от екипа. Търсим правилен начин да защитим тази кауза и честните избори, но изглежда, че в този момент моята личност носи повече негативи, чисто медийно. Аз ще депозирам моята оставка пред президента Йотова и пред премиера, за да може фокусът на медиите да бъде над предстоящите избори, програми, платформи, а не върху моята частна личност", подчерта Цицелков.

"С всички, които опетниха личността ми - ще се срещнем в съда", добави той.





