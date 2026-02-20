България

Задържаха рецидивист, прегазил пешеходец в София

Той избягал от местопроизшествието

20 февруари 2026, 15:25
Източник: Thinkstock/Guliver

С офийска градска прокуратура привлече и задържа до 72 часа обвиняем за причинена смърт по непредпазливост при управление на автомобил в София.

Инцидентът е станал около 09:30 ч. на 9 февруари, на бул. „Шипченски проход“, съобщават от прокуратурата.

При управление на товарен автомобил задържаният нарушил правилата за движение по пътищата, като в пътна лента покрай трамвайна спирка не намалил скоростта, за да може да спре при необходимост, не пропуснал намиращия се пред автомобила пешеходец и го прегазил с левите гуми на автомобила, след което избягал от местопроизшествието.

Камион прегази пешеходец в София

С постановление на наблюдаващия прокурор В. И. е задържан за срок до 72 часа.

Обвиняемият е осъждан. След произшествието се укривал в продължение на 10 дни.

Предстои СГП да внесе в Софийски градски съд искане за вземане на мярка за неотклонение задържане под стража спрямо обвиняемия.

Източник: Prb.bg    
Пътна злополука София Бягство от местопроизшествие
Намериха изчезналия риболовен кораб на дъното на морето

Сателитни снимки показват, че Иран се готви за война

Президентът подписа указ за освобождаването на Стоил Цицелков

Криминалистът Апостол Славов пред

Hype Software: Дигиталният двигател на ресторантьорския бранш

biss.bg
6 котешки филма, които трябва да гледате

dogsandcats.bg
