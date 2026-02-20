Задържаха рецидивист, прегазил пешеходец в София

С офийска градска прокуратура привлече и задържа до 72 часа обвиняем за причинена смърт по непредпазливост при управление на автомобил в София.

Инцидентът е станал около 09:30 ч. на 9 февруари, на бул. „Шипченски проход“, съобщават от прокуратурата.

При управление на товарен автомобил задържаният нарушил правилата за движение по пътищата, като в пътна лента покрай трамвайна спирка не намалил скоростта, за да може да спре при необходимост, не пропуснал намиращия се пред автомобила пешеходец и го прегазил с левите гуми на автомобила, след което избягал от местопроизшествието.

С постановление на наблюдаващия прокурор В. И. е задържан за срок до 72 часа.

Обвиняемият е осъждан. След произшествието се укривал в продължение на 10 дни.

Предстои СГП да внесе в Софийски градски съд искане за вземане на мярка за неотклонение задържане под стража спрямо обвиняемия.