Тръмп обяви Байдън за сенилен и отмени указите му, подписани с т.нар. автописалка

Байдън беше на 82 години, когато напусна президентстския пост, а Тръмп е на 79, като мандатът му приключва през 2029 г.

29 ноември 2025, 07:50
Тръмп обяви Байдън за сенилен и отмени указите му, подписани с т.нар. автописалка
П резидентът на САЩ Доналд Тръмп обяви, че "е отменил" всички документи, подписани с автописалка при управлението на предшественика си Джо Байдън, съобщиха агенциите. 

"По този начин всеки документ, подписан от заспалия Джо Байдън с автописалка, а това прави приблизително 92% от всички, е отменен и обявен за нищожен и недействителен", посочи републиканецът в социалните мрежи. "С настоящото решение отменям всички укази и всичко останало, което не е подписано лично от нечестния Джо Байдън, защото хората, които са управлявали автописалката, са действали незаконно."

Темата за използването на автописалката от Байдън е често повдигана от Тръмп, като ходът му от снощи бележи ескалация по нея, отбелязват агенциите. Той често твърди, че демократът е използвал автописалката, за да подписва помилвания, укази и други книжа – и го обвинява, че е бил твърде сенилен, за да управлява.

Тръмп нареди разследване на Джо Байдън заради автоматична писалка

Обвиненията от страна на милиардера обаче са оспорвани от правна гледна точка. Предишни президенти също са използвали това средство, което представлява механичен помощник за подписване на документи, но според Тръмп употребата на устройството от Байдън доказва, че той е бил умствено непригоден да управлява и че не е контролирал Белия дом.

Байдън беше на 82 години, когато напусна президентстския пост, а Тръмп е на 79, като мандатът му приключва през 2029 г.

Консервативният юридически коментатор Ед Уилън написа в социалните мрежи, че Тръмп има право да отменя укази без значение дали Байдън ги е подписал лично, или не.

"Но той няма това право по отношение на "всичко останало" (напр. законопроекти, приети от Конгреса, и помилвания – бел. на Уилън), което Байдън е наредил да бъде подписано с автописалката", посочи той.

Тръмп замени портрета на Байдън с ... автоматична писалка

През 2005 г. Министерството на правосъдието на САЩ заяви, че президентът не е длъжен да подписва всичко собственоръчно и че може да нареди на официален служител "да положи президентски подпис под подобен законопроект, например с автописалка".

През 2011 г. "Ню Йорк таймс" съобщи, че Барак Обама е станал първият президент, подписал законопроект с автописалка, докато е бил в Европа. Понякога все още хартиени варианти се доставят на президента със самолет, за да може да ги подпише.

В последните си дни на поста Байдън помилва хора, които Тръмп бе взел на мушката си – сред тях бяха синът на Байдън, конгресмени, разследвали Тръмп, военен генерал, критикувал Тръмп, и водещият американски експерт по ковид.

Източник: БТА    
