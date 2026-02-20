Свят

Трагедия в Русия, автобус с китайски туристи потъна в Байкал

Един турист успял да се спаси

20 февруари 2026, 17:02
Трагедия в Русия, автобус с китайски туристи потъна в Байкал
Източник: AP/БТА

С едем китайски туристи и шофьорът им се смятат за загинали, след като туристически автобус, с който са пътували през замръзнал участък от руското езеро Байкал в Сибир, потънал във водите на езерото след спукване на леда под него, съобщи днес губернаторът на руската Иркутска област Игор Кобзев в канала си в Телеграм, цитиран от "Ройтерс". 

Един турист успял да се спаси, а издирването на останалите продължава, посочи губернаторът.

Автобус падна в замръзнала река в Русия, загинаха 19 души

Езерото Байкал, което е най-дълбокото в света, е популярна туристическа дестинация.

Прокуратурата в Иркутска област заяви, че е образувала наказателно дело и разследва обстоятелствата около инцидента.

Руски автобус падна в Черно море, 16 жертви

Потокът от китайски туристи в Русия се увеличи през последните години, на фона на политическо сближаване между двете съседни държави и облекчаването на визовия режим помежду им.

Източник: БТА, Алексей Маргоевски    
Туристически автобус Езеро Байкал Русия
