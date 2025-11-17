Свят

Какво каза Барън Тръмп на Джо Байдън минути преди безмилостната реч на баща си при встъпването в длъжност

Мигът между Барън и Байдън се случва малко след като Доналд Тръмп положи клетва като 47-ия президент на Съединените щати

17 ноември 2025, 08:50
Какво каза Барън Тръмп на Джо Байдън минути преди безмилостната реч на баща си при встъпването в длъжност
Източник: Getty Images

Е рик Тръмп разкри какво е казал по-малкият му брат Барън Тръмп на Джо Байдън по време на президентската церемония през януари – точно преди Доналд Тръмп да произнесе своята безмилостна реч срещу администрацията на Байдън, пише PEOPLE.

41-годишният Ерик коментира момента, както и слуховете около него, по време на участието си в епизод на „Шоуто на Мегин Кели“ на 14 ноември.

„Спомняте ли си целия този скандал – как Барън отиде при Байдън... и медиите доведоха експерти по четене по устните, които твърдяха, че той бил казал: ‘Барън току-що каза на Байдън да се измъкне’?“, разказа Ерик за момента, в който брат му се ръкува с бившия президент и му казва няколко думи. (Барън направи същото и с бившия вицепрезидент Камала Харис.)

„И така, една вечер се обаждам на Барън и му казвам: ‘Приятел, добре, какво всъщност каза?’ А той ми отговаря – беше нещо толкова учтиво, че дори не можах да го повторя точно… но от рода на ‘Поздравления и успех’ или нещо подобно“, продължи той. „Нещо много уважително.“

Ерик сподели, че по-късно е говорил за случая с подкастъра и предприемач Патрик Бет-Дейвид, като тогава подчертава, че Барън не е конфронтационен тип. „Той просто няма това в себе си“, каза той.

„Той е мил човек. Вероятно си го мисли. Определено го има тук горе“, добави Ерик, посочвайки към главата си, „но е твърде учтив, за да го каже на глас. Барън е наистина добро момче.“

Мигът между Барън и Байдън се случва малко след като Доналд Тръмп положи клетва като 47-ия президент на Съединените щати, но преди да започне встъпителното си обръщение.

Речта му продължи над 30 минути, като голяма част от нея беше насочена към критики срещу администрацията на Байдън, докато бившият президент стоеше само на няколко крачки разстояние. Доналд заяви, че по време на мандата си ще сложи край на това, което нарече цензура върху свободата на словото, ще нареди на правителството да признава само два пола, ще гарантира, че учениците няма да се „срамуват“ от учебната си програма, и ще „упражнява, скъпи, упражнява“.

Барън Тръмп: Мистериозният син на Доналд Тръмп порасна
29 снимки
с
с
с
с

Той завърши обръщението си с думите, че започва „нова ера“, подчертавайки: „Нашият златен век току-що започна.“

Доналд Тръмп е баща на пет деца – синовете Ерик и Доналд Тръмп-младши и дъщеря Иванка Тръмп от покойната му бивша съпруга Ивана Тръмп; дъщеря Тифани Тръмп от бившата му съпруга Марла Мейпълс; и синът му Барън от Мелания Тръмп.

