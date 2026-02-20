България

Прекратиха предсрочно мандата на Трайчо Трайков като кмет на район „Средец“

Трайчо Трайков е обявен за избран за районен кмет с решение на ОИК от 30 октомври 2023 г.

20 февруари 2026, 15:06
Източник: БТА

С ъс свое решение Столичната Общинска избирателна комисия (ОИК) прекрати предсрочно правомощията на Трайчо Трайков като кмет на район „Средец“ заради избирането му за служебен министър на енергетиката. 

Решението е взето след подадено от Трайков заявление, постъпило по електронната поща до комисията на 18 февруари и заведено с входящ номер на следващия ден. В заявлението Трайков посочва, че е предложен за член на служебния Министерски съвет и ще положи клетва пред Народното събрание. От комисията отбелязват, че искането е подадено от легитимирано лице и отговаря на законовите изисквания.

Ден след клетвата - първа оставка в служебния кабинет

Трайчо Трайков е обявен за избран за районен кмет с решение на ОИК от 30 октомври 2023 г., издигнат от местна коалиция „Продължаваме промяната – Демократична България“ (Спаси София). В брой 19 на Държавен вестник от 19 февруари 2026 г. е обнародван указ на президента за назначаване на служебното правителство, в което Трайков е определен за министър на енергетиката. 

В решението на ОИК – Столична е записано, че съгласно Закона за местното самоуправление и местната администрация правомощията на кмет се прекратяват предсрочно при избирането му за министър. Комисията анулира издаденото удостоверение на Трайков като районен кмет.

Борисов се разграничи от кабинета „Гюров“, призна само за един министър

Решението подлежи на обжалване в седемдневен срок чрез ОИК – Столична пред Административен съд – София‑град. Препис от него ще бъде изпратен на Централната избирателна комисия и на председателя на Столичния общински съвет за сведение и изпълнение. 

Служебното правителство с министър-председател Андрей Гюров вчера встъпи в длъжност. След полагането на клетва в Народното събрание, в Министерския съвет се състоя церемония по предаване и приемане на властта. 

Източник: БТА, Николета Василева    
Трайчо Трайков Служебно правителство Кмет на район Средец
