Свят

Доналд Тръмп обвини Джо Байдън за стрелбата край Белия дом, спря имиграцията от Афганистан

ФБР разследва стрелбата като потенциален акт на международен тероризъм

27 ноември 2025, 09:02
Доналд Тръмп обвини Джо Байдън за стрелбата край Белия дом, спря имиграцията от Афганистан
Доналд Тръмп   
Източник: GettyImages

Д вама членове на Националната гвардия от Западна Вирджиния са в критично състояние в сряда, след като въоръжен мъж откри огън по тях при очевидна „целенасочена стрелба“ близо до Белия дом, съобщиха официални лица, цитирани от ABC News.

В обръщение в сряда вечер президентът Доналд Тръмп определи стрелбата като

„акт на зло, акт на омраза и акт на терор“,

добавяйки: „Това беше престъпление срещу цялата ни нация“.

Двамата гвардейци, простреляни близо до Белия дом, са в критично състояние

Тръмп, позовавайки се на информация от Министерството на вътрешната сигурност, заяви, че заподозреният е влязъл в САЩ от Афганистан през септември 2021 г., и критикува предишната администрация на президента Джо Байдън.

Тръмп каза, че стрелбата „подчертава най-голямата заплаха за националната сигурност, пред която е изправена нашата страна“, като заяви, че САЩ

„трябва сега да преразгледат всеки един чужденец от Афганистан, който е влязъл в страната ни при управлението на Байдън,

и трябва да предприемем всички необходими мерки, за да гарантираме отстраняването на всеки чужденец от която и да е държава, който не принадлежи тук или не носи полза на страната ни“.

Тръмп не посочи името на заподозрения, но няколко източника от правоохранителните органи, запознати с разследването, го идентифицираха пред ABC News като 29-годишния Рахманула Лаканвал.

Според трима източници от правоохранителните органи, Лаканвал е кандидатствал за убежище през 2024 г. и е получил убежище през април 2025 г. при администрацията на Тръмп.

Тръмп: Стрелбата по членове на Националната гвардия е терористично нападение

В публикация в социалните мрежи малко след коментара на Тръмп, Американската служба за гражданство и имиграция обяви, че

„обработването на всички имиграционни молби, свързани с афганистански граждани, се спира за неопределено време, докато тече допълнителен преглед на протоколите за сигурност и проверка“.

В публикация в X агенцията заяви, цитирана от Би Би Си (BBC): „Защитата и сигурността на нашата страна и на американския народ остават наш основен фокус и мисия“.

Последната заповед идва в допълнение към забрана за пътуване до САЩ, наложена от Тръмп на граждани на Афганистан – и още 11 държави – по-рано тази година.

Афганистански граждани със специални имиграционни визи, достъпни за тези, които са работили директно с американската армия преди талибаните да си възвърнат контрола над страната през 2021 г., бяха сред малкото изключения от широките забрани.

Няколко източника казаха пред ABC News, че

ФБР разследва стрелбата като потенциален акт на международен тероризъм,

което подсказва, че властите се опитват да установят дали тя може да е била вдъхновена от международна терористична организация. Очаква се в четвъртък представители на правоохранителните органи и прокуратурата във Вашингтон да предоставят повече информация за заподозрения.

Източник: ABC News, BBC    
стрелба Белия дом Доналд Тръмп национална гвардия тероризъм имиграция афганистански граждани национална сигурност Рахманула Лаканвал визи и убежище
