Поискаха оставката на кабинета "Гюров"

К ритиките към служебния кабинет на Андрей Гюров започнаха веднага след клетвата. Те бяха основно към вицепремиера за честни избори Стоил Цицелков. В пленарната зала от ИТН днес дори показаха документ, с който твърдят, че е присъда за шофиране в нетрезво състояние. Друга причина според тях е информацията за криминални регистрации за притежаване на наркотици. Те поискаха оставката на вицепремиера и обявиха, че това е „само началото” и ще се заемат с министъра на правосъдието Андрей Янкулов, предава NOVA.

Оставка беше поискана и на цялото служебно правителство.

Ден след клетвата - първа оставка в служебния кабинет

„Щом подава оставка, един вид признава това, в което го обвиняват. По- важното е да стане ясно кой го е предложил за поста и кой носи отговорност", подчерта Александър Иванов от ГЕРБ-СДС.

Надежда Йорданова от „Продължаваме Промяната-Демократична България” застана зад избора на Гюров. „Честността на изборите са основна задача на служебния кабинет. Не може нито една личност да постави под съмнение способността на това служебно правителство да се справи”, смята тя.

От „Възраждане” също поискаха оставка на кабинета, но по думите им президента Илияна Йотова също носи отговорност. Костадин Костадинов попита дали някой има повод да мисли, че „Йотова, и Радев, който явно е редил кабинета, не са проверили хората един по един преди това”?

„Това правителство е правителство на сглобката между Радев, Доган, ГЕРБ и ПП-ДБ", заяви Костадинов.

Манол Генов от „БСП-Обединена левица” също изрази мнение, че Цицелков трябва да подаде оставка.

ИТН с тежки обвинения срещу вицепремиера Стоил Цицелков

Тошко Йорданов от ИТН каза, че според сегашния закон „Цицелков трябва да е в затвора” заради това, че е употребил алкохол и е шофирал. Също така посочи, че Андрей Гюров носи отговорност за своето назначение, защото той познава Цицелков. По негови думи цялото правителство трябва да си тръгне.