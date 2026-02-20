Свят

Върховният съд на САЩ отхвърли митата, Тръмп: Позор!

20 февруари 2026, 17:30
Източник: iStock/Getty Images

В ърховният съд на САЩ постанови, че президентът Доналд Тръмп е нарушил федералния закон, когато е наложил едностранно нови митнически тарифи на държави по целия свят. Това е огромна загуба за Белия дом, предава Си Ен Ен. Митническите тарифи бяха в основата на икономическия дневен ред на президентската администрация.

Решението на съда е изненадващо, тъй като в него мнозинство имат консервативните съдии, които по принцип подкрепят Републиканската партия и политиките на Тръмп.

Федералният съд в САЩ блокира митата на Тръмп

Върховният съдия Джон Робъртс посочи, че съдът се е съгласил с 6 срещу 3 гласа, че тарифите на Тръмп нарушават закона.

Съдът обаче не посочва какво трябва да се случи с вече събраните от администрацията постъпления от новите тарифи на стойност над 130 милиарда долара.

„Президентът твърди, че има извънредно правомощие да налага едностранно тарифи с неограничен размер, продължителност и обхват“, пише Робъртс от името на съда.

Съд в САЩ възобнови действието на митата на Тръмп

„В светлината на обхвата, историята и конституционния контекст на това заявено правомощие, той трябва да разполага с ясно разрешение от Конгреса да го упражнява,“ подчертава Робъртс.

Съдиите Ейми Кони Барет и Нийл Горсъч са се присъединили към Робъртс и тримата либерални съдии, гласували за отмяна на тарифите. Съдиите Кларънс Томас, Самюъл Алито и Брет Кавано са гласували против.

Тръмп въведе нови мита до 50%

Аргументирайки своето несъгласие съдия Брет Кавано е отбелязал, че съдът „днес не е казал нищо за това дали и ако да, как правителството трябва да върне милиардите долари, които е събрало“ от тарифите.

Решението на съда не засяга секторните мита върху вноса в САЩ на стоки като стомана, алуминий и др., които президентът може да прилага без разрешение на Конгреса, но само за определени срокове.

Друга разпоредба на закона позволява на президента да повишава тарифите – но само до 15% за максимум 150 дни. Друго правомощие дава на президента правомощието да налага по-високи тарифи от съображения за национална сигурност. То обаче може да се използва само за конкретни индустрии и изисква разрешение от Министерството на търговията.

Всички по-ниски съдебни инстанции също установиха, че те митата на Тръмп срещу други държави нарушават федералния закон в САЩ, макар и по различни причини.

Въпросът за възстановяването на суми е от голямо значение, като служители на администрацията на Тръмп заявиха, че това би могло да има опустошителни последици за икономиката на САЩ.

Тръмп е нарекъл решението на Върховния съд срещу неговите широкообхватни глобални мита "позор", предаде "Ройтерс".

Той е говорил на среща с губернатори на щати, малко след като е научил за решението.

Източник: CNN    
Върховен съд на САЩ Доналд Тръмп Тарифи
