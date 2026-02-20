Вътрешният министър поиска оставката на главния секретар на МВР

В ътрешният министър Емил Дечев е предложил на Министерския съвет да гласува предложение до президента за освобождаване на главния секретар на МВР Мирослав Рашков. Това научи NOVA от свои източници в МВР.

Също така от МВР ще бъдат отстранени и някои от служителите, водещи разследването на трагедията „Петрохан“.

Вероятно кабинетът ще гласува предложението още в понеделник, когато е планирано заседание.

Припомняме, че за окончателното освобождаване на главния секретар на МВР е необходим указ на президента.