Ето кои са 7-те признака на деменция

З дравни експерти твърдят, че има седем предупредителни признака на деменция. Състоянието се причинява от различни заболявания, които увреждат мозъка, посочват лекари.

Изключително важно е хората да са нащрек за седем признака на деменция, които започват да засягат мозъка и могат да се появят внезапно, предупреждават здравни експерти. Деменцията се проявява като следствие на различни заболявания, които увреждат мозъка. Съществуват много, причини за появата на това заболяване. По думите на лекари не винаги е известно защо някой е развил подобно състояние.

Деменцията може да засегне паметта и мисленето на човек, но симптомите могат да варират в зависимост от вида на заболяването, съобщава Mirror. Лекари посочват, че симптомите се влошават с течение на времето, а част от тях са загуба на памет и нужда от помощ при изпълнение на ежедневни зaдължения.

