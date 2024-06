ЕС с нови санкции срещу Русия

П осланиците на държавите от ЕС одобриха днес нови санкции срещу Русия, съобщи Белгийското председателство на Съвета на ЕС. Отбелязва се, че решението е свързано с руското нападение срещу Украйна.

ЕС забранява разпространението на четири руски медии

Въвеждат се целенасочени мерки, които увеличават въздействието от приетите досега санкции. Предвиждат се възможности за преодоляване на непълнотите в досегашните мерки, пояснява председателството.

