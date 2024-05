ЕС забранява разпространението на четири руски медии

С ъветът на ЕС съобщи, че е решил да спре разпространението в Европейския съюз на още четири руски медии, които разпространяват руска пропаганда и подкрепят руското военно нападение срещу Украйна. Засегнатите са сайтът "Гласът на Европа", агенция РИА Новости, вестниците "Известия" и "Росийская газета".

The EU has banned the broadcasting activities of 4 media outlets (Voice of Europe, RIA Novosti, Izvestia and Rossiyskaya Gazeta) which:



🚫 spread and support Russian propaganda

🚫 have been used to manipulate information about the military aggression against Ukraine



More ⤵️