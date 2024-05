В ладимир Путин официално положи клетва като руски президент, отбелязвайки началото на петия си мандат на поста, съобщи Sky News.

На церемонията в позлатения Големия кремълски дворец Путин постави ръката си върху руската конституция и се зарече да я защитава, докато го гледаше тълпа от лично подбрани високопоставени лица.

Новият му мандат - третият пореден път, в който е избран - ще го отведе до 2030 г.

Церемонията започна в 12 ч. местно време.

По време на речта си той се насочи към Запада.

Владимир Путин каза, че Москва не отказва диалог със западните страни за работа с Русия.

Той каза, че Русия е готова да стане "честен" партньор с всеки, който желае.

"Ние дори не отказваме диалога със западните страни", каза той по време на речта си при встъпването в длъжност в Москва.

„Ще видим дали ще продължат да спират развитието на страната ни и ще продължат да оказват натиск върху страната ни или ще търсят начини да си сътрудничат с нас", категоричен бе той.

„Искам да благодаря на участниците в специалната военна операция, искам да благодаря на всички, които се борят за нашата родина“, каза още той в своята реч.

"Съдбата на Русия ще се определи само от нас самите."

Той продължи: „Виждам дълбокото разбиране на нашата историческа роля да защитим нашия избор, да защитим нашата свобода и да защитим националните интереси на Русия".

„Ще преминем през този труден момент и ще успеем“, казва той.

Прясно встъпилият в длъжност президент заяви още:

„Ще направя всичко възможно, всичко по силите си, за да оправдая вашето доверие“, казва той.

„Ние сме единна и велика нация и заедно ще преодолеем всички препятствия и ще осъществим и реализираме всичко, за което мечтаем".

„Заедно ще победим.“, допълни той

Той завърши речта си с възторжени аплодисменти, оръжеен салют и музика.

Путин и Русия: Западът трябва да се готви за най-лошото

Путин, който е на 71 години, беше преизбран на поста на избори през март. Той е на власт от близо четвърт век.

🇷🇺 Elected with 87% of the vote, Vladimir #Putin will take office for the 6-year #presidential term on May 7, 2024.



⏱ The #inauguration will begin at 12 pm MSK and will last about an hour. pic.twitter.com/Q7gzl2P689