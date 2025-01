ЕС отпуска нова хуманитарна помощ за Украйна

Е вропейската комисия съобщи, че отпуска още 140 милиона евро хуманитарна помощ за Украйна. Досега общата сума на европейската хуманитарна помощ за украинската страна от 2014 г. достига 1,1 милиарда евро, се отбелязва в съобщението.

Близо 12,7 милиона души се нуждаят от спешна помощ в Украйна, като с осигурените днес средства ще бъдат подкрепени нуждите включително от храна, подслон, чиста вода и здравеопазване в Източна и Южна Украйна. Комисията ще предостави хуманитарна помощ и на Молдова за 8 млн. евро в подкрепа на подслонените там украински бежанци.

As Russia’s aggression devastates Ukraine, the EU is scaling up humanitarian aid to deliver life-saving assistance.



Commissioner @hadjalahbib is in Kyiv to reinforce #EUSolidarity and address urgent challenges.



More: https://t.co/QJGrEY7Ygc



🇪🇺🤝🇺🇦 pic.twitter.com/YEDk3KuQhn