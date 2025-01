Черна статистика: Над 3000 са ранените и убитите в Украйна севернокорейци

О коло 300 са убитите, а 2700 са ранените севернокорейци във войната в Украйна, съобщи днес южнокорейски депутат, който е бил брифиран от разузнавателната агенция, предаде Ройтерс.

Като се позова на данни от Националната разузнавателна служба, депутатът каза, че севернокорейските власти изглежда са призовали своите войници да се самовзривят, за да избегнат попадане в плен.

Ukraine has captured two North Korean soldiers fighting for Russia, the first to be taken alive during battles inside Russia's Kursk region. Kyiv says they're irrefutable proof that North Korea is now involved in the war. https://t.co/VZ3A1cHvFd @Ben_Downie #7NEWS pic.twitter.com/jdGHHNNKUo