Зеленски: Украйна плени двама севернокорейски войници

У краинският президент Володимир Зеленски съобщи, че армията на страната му е пленила двама севернокорейски войници в руската Курска област, и добави, че те са живи, а в момента Службата за сигурност на Украйна (СБУ) разговаря с тях, съобщиха агенциите.

"Както и всички останали военнопленници, тези двама севернокорейски войници получават необходимата медицинска помощ", написа той в социалните мрежи. "Пленяването им не беше лесно - руснаците и другите военни от Северна Корея обикновено довършват своите ранени и правят всичко възможно, за да не останат доказателства за участието на друга страна - Северна Корея - във войната срещу Украйна."

Украинският лидер уточни, че двамата пленници са били ранени, но са оцелели и са откарани в Киев.

Той публикува техни снимки, на които войниците лежат на болнични легла в стая с решетки на прозорците. И двамата са превързани - единият около челюстта, а другият около ръцете и китките.

СБУ съобщи, че пленниците не говорят нито украински, нито английски или руски, затова комуникацията с тях става чрез преводач от корейски, съобщи Укринформ. След пленяването им е било установено, че единият от чужденците е бил с фалшива руска военна книжка, издадена на името на човек, който живее в руската република Тува. Другият не е имал никакви документи.

"При разпита войникът от КНДР, у когото е намерена (фалшивата) военна книжка, е казал, че документът му е издаден в Русия през есента на миналата година. По онова време, по думите му, част от севернокорейските бойни подразделения били на едноседмични учения по изграждане на оперативна съвместимост с руските войски", добави СБУ.

