Мъж е с опасност за живота след жесток побой в Добрич, задържан е рецидивист

49-годишен мъж, известен на органите на реда, е задържан заради причинена средна телесна повреда на 43-годишен мъж в Добрич, съобщиха от Областната дирекция на МВР.

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След проведени целенасочени оперативно-издирвателни мероприятия и процесуално-следствени действия на 11 август служители на Първо районно управление в Добрич са установили и задържали 49-годишния мъж.

В хода на разследването е установено, че ден по-рано, на 10 август, в района на гробищния парк в Добрич той е причинил телесна повреда на 43-годишния мъж.

Пострадалият е настанен в реанимацията на Многопрофилната болница за активно лечение в Добрич. Той е с черепно-мозъчна травма и опасност за живота.

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Материалите по случая са докладвани в прокуратурата. На задържания е наложена мярка за задържане за срок до 72 часа.

Работата по случая продължава.

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Друг случай в Добричко

Междувременно преди дни Районната прокуратура в Добрич задържа за срок до 72 часа 35-годишен мъж, привлечен като обвиняем за грабеж на мобилен телефон след употреба на сила.

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При случая е пострадала 81-годишна жена от Тервел.

По-късно, по искане на прокуратурата, на обвиняемия е определена мярка „задържане под стража“.