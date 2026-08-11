Броят на жертвите от опустошителното земетресение в Колумбия нарасна

Жертвите на земетресението в Колумбия достигнаха 111, а най-малко 87 души са ранени след труса с магнитуд 7,4.

Спасителните операции продължават: Властите определят като основен приоритет издирването и спасяването на хора, останали под развалините на срутени сгради.

Най-тежко са засегнати Калдас и Рисаралда: Десетки сгради са разрушени в район, известен с производството на кафе и включен в списъка на ЮНЕСКО за световно наследство.

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Жертвите на опустошителното земетресение от 7.4 по скалата на Рихтер в Колумбия вече са 111. Това обяви президентът на страната Абелардо де ла Есприела. Най-малко 87 души са ранени, каза той в обръщение към нацията.

"Националното правителство е използвало всички свои възможности, за да защити човешки животи, да помогне на засегнатите общности и да предостави помощ, където е необходима“, каза Есприела. Като основен приоритет той отбеляза спасяването на хората, заклещени под развалините на срутилите се сгради.

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Десетки са разрушените постройки в населените места близо до епицентъра на земетресението, което е най-силното в историята на Колумбия. Департаментите Калдаса и Рисаралда са сред най-засегнатите от труса, като те са район, известен с отглеждането на кафе и вписан в Световното културно наследство на Юнеско през 2011 година.

Редица световни лидери изразиха съпричастност със страната и обещаха да изпратят спешна помощ за пострадалите.